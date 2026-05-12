Este martes, 12 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 0644 (La Cárcel). Soñar con la cárcel simboliza sentirte limitado, vigilado o culpable. Puede reflejar ataduras a hábitos, deudas o relaciones que te oprimen. También sugiere necesidad de introspección y cambio. Escapar en el sueño indica deseo de libertad y de poner límites sanos. Los premios oscilan según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo. Adicionalmente, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.