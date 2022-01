Acuerdo con el FMI: "No dan los tiempos para que se firme antes de marzo", el pesimista análisis de un experto en reestructuración de deuda

Mientras pasan los días y aún no se logra avanzar en las negociaciones entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), para algunos analistas el tiempo se va a acabando, aunque aún falten dos meses para el plazo límite que se autoimpuso el propio ministro de Economía, Martín Guzmán.

Para Jorge Piedrahita, CEO de Gear Capital Partners, una consultora financiera con sede en Nueva York, "no dan los tiempos para que se firme antes de marzo", lo que alienta la amenaza de un nuevo default, el noveno en la historia económica argentina.

Es que hasta febrero hay que pagar unos u$s 1100 millones por intereses de la deuda, a mediados de marzo cae un vencimiento de u$s 200 millones con el Club de París y a fines de marzo otros u$s 2873 millones de capital con el Fondo. Y con las reservas netas del Banco Central no alcanza para hacer frente al total de compromisos.

En diálogo con Bloomberg Línea, Piedrahita, cuestionó el enfoque "politizado" que hizo el Gobierno argentino en relación a la negociación con el FMI y aseguró que "a medida que se demore este acuerdo, el Gobierno está jugando un juego muy peligroso".

El economista advirtió además que el acuerdo con el FMI es clave para Argentina "para evitar que una situación ya complicada , derive en una crisis con consecuencias profundas en lo económico y en lo social" .

Consultado sobre la marcha de las negociaciones, Piedrahita estimó que teniendo en cuenta el perfil de vencimientos en los próximos sesenta días y como está planteada la situación "los tiempos no dan para que se llegue a un acuerdo aprobado por el Directorio del Fondo en marzo".

Para Piedrahita Argentina privilegió "monetizar buena parte del déficit y eso explica buena parte de los niveles elevados de inflación"

Es que primero es necesario alcanzar un acuerdo con el staff técnico y luego ser aprobado por el Congreso nacional. Recién ahí pasaría al board del FMI, pero el calendario corre más rápido que los avances o eso parece.

En relación a las condiciones que pondría el Fondo para el acuerdo, Piedrahita admitió que el tema de la trayectoria fiscal es uno de los "puntos más álgidos" pero enfatizó que "Argentina necesita un programa económico coherente".

En ese sentido, destacó que cuando un país tiene déficit, el dinero tiene que salir de algún lado y Argentina privilegió "monetizar buena parte del déficit y eso explica buena parte de los niveles elevados de inflación".

Sobre las oportunidades de inversión que ofrece el país, advirtió que hay activos "muy baratos, regalados" en el mercado financiero pero que las decisiones de inversión en la economía real requieren de otro análisis.

"Argentina es una gran oportunidad, pero para alcanzar su potencial de largo plazo necesita un cambio muy profundo", remató.