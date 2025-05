Por qué Milei redefine el mapa político y puede "liquidar" al peronismo y a Macri, según Malamud

El especialista político Andrés Malamud compartió su mirada sobre el panorama nacional actual, centrándose en el creciente enfrentamiento entre Mauricio Macri y Javier Milei y los malos resultados electorales que obtuvo el peronismo el pasado domingo.

Este escenario, planteó el politólogo, le abre una oportunidad al presidente para consolidar a La Libertad Avanza como la única estructura política nacional efectiva.

En diálogo por Urbana Play, Malamud analizó la figura de Milei y destacó que " es un presidente transversal, el primero de la historia ". En ese sentido, remarcó que es una ventaja que le permite ser competitivo en distritos muy diversos, perjudicando directamente a espacios como el PJ.

"Roba votos de los countries y de las villas, al peronismo le robó en el interior sobre todo. Prácticamente lo está liquidando", apuntó. En cuanto a los comicios del domingo en la Ciudad, señaló que se jugará una disputa por "la interna de la derecha".

Malamud hizo alusión a las derrotas contundentes que sufrió el Partido Justicialista en las cuatro elecciones provinciales y fue contundente sobre el rol de La Libertad Avanza en la debacle del espacio liderado por Cristina Kirchner: "Al peronismo lo terminó el domingo pasado". "Ahora lo tiene que liquidar a Macri y después no le queda nada enfrente, lo que él necesitaba: tener un campo abierto", añadió.

El politólogo también subrayó que tanto Mauricio Macri como Cristina Kirchner han perdido control sobre sus respectivos partidos, limitándose a disputas internas. "No controlan ni siquiera el partido distrital: Macri no controla la Capital, ya que se le fue Larreta; y Cristina no controla la provincia, porque Kicillof hace lo que quiere", puntualizó.

El contundente vaticinio que podría favorecer a La Libertad Avanza en 2027: "Es probable que..."

En este escenario, con una fuerte fragmentación de las fuerzas políticas, opinó que hoy no hay lideres de la oposición con la posibilidad de ganar una elección nacional.

Por eso, Malamud consideró que las legislativas de octubre pueden marcar una ruptura en el mapa político actual , especialmente ante un mal desempeño del PRO y Unión por la Patria.

"Si Macri y Cristina hacen un mal papel en estas elecciones, se terminan en esta elección. Lo mismo que el radicalismo. Es probable que en la elección de 2027 veamos partidos que hoy no existen. Estas cosas pasan muy rápido. Milei fue diputado en una elección y en la siguiente fue presidente", sentenció.