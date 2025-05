La nueva bomba política del Turco Asís sobre la pelea Milei-Macri: "Puede llevar a..."

El próximo domingo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Sin embargo, a pesar de tratarse de unos comicios locales, los flashes están puestos en la disputa entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO.

Javier Milei y Mauricio Macri, cuyo vínculo se despreció en los últimos meses por cuestiones políticas y electorales, se metieron de lleno en la campaña y salieron por las calles porteñas a estar junto a sus principales candidatos: Manuel Adorni y Silvia Lospennato, respectivamente.

Las tensiones incrementaron aún más entre los violetas y amarillos, luego de la negativa del Senado a sancionar el proyecto de Ficha Limpia. Por ese motivo, la elección del 18 de mayo tiene un condimento especial.

Así lo analizó el escritor Jorge Asís, quien aseguró en diálogo con Radio Rivadavia que esta disputa entre Milei y Macri es "una gran interna por la propiedad de la derecha".

No obstante, caracterizó este duelo (del actual presidente y el exmandatario) de "irresponsable", dado que el enfrentamiento que se va a ver este domingo "es para ver quién sale segundo -según objetó-, lo cual me parece casi penoso".

Milei y Macri, distanciados y lejos del vínculo que conformaron en el 2023, se metieron de lleno en la elección en CABA

Y remarcó: "Todo se fragmenta, todo se desgasta. Cuesta el arte de conducir. No es fácil la conducción. Milei no lo puede contener a (Ramiro Marra) Marrita, Macri no lo puede contener a (Horacio) Rodríguez Larreta, Juntos por el Cambio estalló y el peronismo, la única posible oposición, no encuentra su manera de generar una política confiable".

Por qué la pelea entre Milei y Macri puede perjudicar al peronismo, según Jorge Asís

En otro tramo de la entrevista, el "Turco" Asís señaló que "la unión y el entendimiento del centro-derecha (Milei y Macri) es lo que puede llegar a evitar el regreso invariable del peronismo al poder".

Precisamente, el periodista reconoció que el peronismo "no atraviesa su mejor momento", pero la división entre el oficialismo y el PRO le "facilitan el triunfo".

Sin embargo, Asís fue contundente: "Este es un peronismo que no tiene nada que ver con el estigma del peronismo. Este muchacho (Leandro) Santoro -según las encuestas, podría quedar en primer lugar-, no tiene nada de peronismo, pero esta mezcla de 'alfonsinismocultural' con peronismo me parece que es cocktail que puede funcionar".

Asimismo, el analista político insistió en que "la pelea de los dos hace que sea más fuerte el peronismo, que no gana en la Ciudad de Buenos Aires desde 1993". Justamente, el último triunfo en los comicios locales del Partido Justicialista (PJ) fue sin sobresaltos, con poco más del 43% de los votos, seguido por la Unión Cívica Radical (UCR).

¿Cristina puede ser candidata en 2027? La opinión del "Turco" Asís

Consultado sobre cómo observa al gobierno de Milei, Asís fue claro y se lamentó que el modelo del libertario no haya sido el que defendió en un principio.

"El modelo económico de Milei no me gusta, ni creo que sea viable. Tampoco creo que le vaya tan bien. Milei depende de cómo le vaya a (Donald) Trump, que en el fondo quiere hacer lo mismo. Igualmente, no tienen nada que ver, no son el mismo proyecto", apuntó.

Y resaltó: "Otra de las características que tiene Milei es que es el primer presidente en 41 años de democracia que tiene que gobernar con la provincia de Buenos Aires absolutamente en contra , con un modelo completamente distinto".

¿Cristina puede ser candidata en 2027? Asís cree que quiere repetir "la peripecia de Lula"

Inmediatamente, surgió la pregunta acerca del futuro político de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien suele apodar como "la doctora".

El periodista consideró que "está en una etapa de cierta apertura sabia", dado que "ella no va a hacer nada para dividir el peronismo, porque sabe que si se divide el peronismo; pierde".

En ese sentido, marcó que "tiene una interna y distintas apreciaciones con Axel Kicillof, pero el peronismo de la provincia de Buenos Aires es distinto al de la Capital ".

De todas formas, proyectó que es posible una eventual candidatura de la líder del Partido Justicialista (PJ) en 2027. "Yo intuyo que la doctora quiere repetir la peripecia de Lula. Me parece que el triunfo de Trump fortaleció a Milei, pero produjo una cierta consagración generacional en el peronismo. Si acá al lado (Brasil) preside Lula, que tiene 80 años, y si Estados Unidos es presidido por Trump, que tiene 79 años, ¿por qué la doctora no puede alucinar a ser candidata a presidente en 2027 (tendría 74 años)?".