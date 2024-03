Por qué Milei es comparable con Alfonsín y Menem y el problema que tiene el Pacto de Mayo, según Andrés Malamud

El politólogo Andrés Malamud analizó el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación y el nuevo "Pacto de Mayo" que planteó.



"El Presidente les hizo una oferta que no pueden rechazar y los gobernadores razonablemente aceptaron porque son títulos nada más, cada uno está jugando su juego que no necesariamente es el mismo juego", planteó esta mañana en diálogo con Radio Mitre.

"Algunos pueden pensar que lo que están haciendo los gobernadores es lo mismo que hizo un gran gobernador de la década de los 80, Carlos Menem , que fue decirle que sí a todo a Alfonsín mientras estaba en la cumbre de popularidad", indicó.



El politólogo recordó que Menem, cuando fue gobernador de la provincia de La Rioja, apoyó el plebiscito por la ley con la paz con Chile cuando todos los senadores peronistas estaban en contra y acompañó a Alfonsín hasta 1987 cuando se derrumbó su popularidad, algo que estaba esperando.

"Muchas veces en la historia, pensamos 'esta es la primera vez que ocurre '. Con Alfonsín dijimo por primera vez le ganó los peronistas en elecciones libres, con Menem por primera vez un peronista hace un ajuste brutal. Cuando pensamos que Milei está haciendo por primera vez en la historia algo, es verdad, pero la realidad es que todos los demás también lo hicieron", agregó.

El problema de la sustentabilidad del Pacto de Mayo según Andrés Malamud





El presidente Javier Milei hizo una convocatoria a firmar un "Pacto de Mayo" para el próximo 25 de ese mes en la provincia de Córdoba.

El mismo consta de un acuerdo de diez puntos que tienen por objetivo la reconstrucción de las bases de la Argentina. La firma conjunta del llamado "Pacto de Mayo" estará sujeta a la aprobación de la "Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" y un nuevo Pacto Fiscal.

Por qué Milei es comparable con Alfonsín y Menem, según Andrés Malamud

"Yo creo que es una oferta que no pueden rechazar y por lo tanto no hay mucho margen para la negociación", planteó el analista, que indicó que la estratetegia de Milei consiste en "comprar tiempo", no hasta el 25 de mayo, sino hasta el 2025 para la próxima elección legislativa.

Malamud destacó que esta "no es la primera vez que hay un ajuste brutal" en la historia de la Argentina. " Pensamos que Milei está haciendo por primera vez en la historia algo cuando los demás también lo hicieron. Lo que él está haciendo es parecido a lo que hizo Néstor Kirchner en 2003 ", consideró.