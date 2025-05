El trasfondo de un anuncio cancelado a último momento: trabas jurídicas y denuncias

El Gobierno finalmente dio de baja el anhelado anuncio económico que iba a promover la utilización de los dólares sin declarar previsto para este jueves. " No vamos a permitir que el kirchnerismo tenga la oportunidad de acusar de electoralista un paquete de medidas trascendentales para todos los ahorristas argentinos ", justificó el vocero y candidato a legislador por La Libertad Avanza, Manuel Adorni.

Como contó El Cronista, las expectativas por el paquete de medidas que apuntaban a facilitar el uso de los "dólares debajo del colchón" fueron creciendo durante la semana luego de que se aceleraran reuniones con funcionarios de Economía en la Casa Rosada. La idea inicial era que forme parte de la seguidilla de anuncios preelectorales que protagonizó el vocero, a quien se lo esperaba al frente de esta nueva medida económica.

"Nosotros creemos que aquellos que fugaron la plata no son delincuentes, son héroes a los que les querían romper el orto con el impuesto inflacionario", agitó el presidente Javier Milei este martes en su discurso de cierre en el Congreso 42° del IAEF. "Estamos trabajando en que puedan sacar sus ahorros y no los persiga el Estado", confirmó, al tiempo que en la Casa Rosada aseguraba que se daría este jueves 15 de mayo.

La medida se activó la semana pasada, tras una cumbre entre el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el titular de la Administración Federal de Recursos de Argentina (ARCA), Juan Alberto Pazo; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy en el despacho del asesor presidencial, Santiago Caputo. Fue la primera de varias reuniones de bajo perfil que transcurrieron en el salón Martín Fierro , entre las que también participó Adorni .

Como antesala, el titular del Palacio de Hacienda había adelantado en la ExpoAFI que el plan apuntaba a que se anuncie pronto. " En las próximas dos semanas vamos a anunciar una medida que va a sorprender a algunos, que va a fomentar el uso de dólares ", afirmó Caputo el 29 de abril . La cocina del anuncio quedó en manos de Presidencia, a pesar de que la normativa asomaba un proceso técnico complejo para no tocar la ley cambiaria ni la ley penal tributaria .





Las ideas y vueltas del anuncio

"No creo que vaya a salir la semana que viene o en el corto plazo, esto requiere de un proceso jurídico muy complejo porque no podés hacer cualquier cosa por decreto" , había anticipado en diálogo con El Cronista una fuente cercana a las conversaciones. "No sé por qué Economía se adelanta a anunciar estas cosas", criticó.

El formato final lo mantienen bajo siete llaves y todo indica que, a pesar de que aún no lo tenían del todo cerrado, quisieron acelerar aunque sea el anuncio para poder ponerle el moño a la campaña por los comicios del domingo. En ese sentido, trabajaban entre los vericuetos legales para poder captar la provisión estimada de u$s 200.000 millones que se atesoraban en la informalidad sin caer en objeciones del Poder Judicial o Legislativo.

Hasta unos minutos antes de que se dé por caído el anuncio, fuentes oficiales aseguraban que iba a realizarse entre las 6 y 7 de la tarde , justo cuando estaba programado el cierre de campaña de Silvia Lospennato (PRO) y Leandro Santoro (PJ), de manera tal que el anuncio opaque el festejo partidario de los contrincantes . No prosperó y se cayó, justamente para que no se lo acuse al Gobierno de hacer campaña con esta medida.

Según pudo saber este diario, desde otros sectores aseguraron que en realidad el decreto todavía no estaba listo. Lo cierto es que, de lo poco que habían dejado trascender, la normativa apuntaba a ser un decreto o resolución que no necesite de tratamiento parlamentario para flexibilizar el control de la ARCA a la hora de utilizar dólares no declarados, de manera tal que no sea necesario un blanqueo de capitales.

La medida podría quedar para la semana que viene , después de las elecciones, aunque ya no tendría sentido que lo encabece Adorni. De adelantarlo para este viernes, la veda -que comienza a las 8- tampoco se lo permitiría.

No vamos a permitir que el kirchnerismo tenga la oportunidad de acusar de electoralista un paquete de medidas trascendentales para todos los ahorristas argentinos, el anuncio económico que tenía preparado el Gobierno Nacional para el día de hoy queda postergado.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) May 15, 2025





Medidas de campaña y reacción opositora

La medida apuntaba a un sector ahorrista que iba a sumar otro grupo de foco de campaña. Primero fueron los adultos mayores, con el anuncio de un nuevo modelo de reparto de higiénicos absorbentes del PAMI que apunta a terminar con un "lobby empresarial" y un ahorro de $5 mil millones anuales.

Después, la clase media fue beneficiada con una reducción impositiva para la importación de teléfonos celulares y otros dispositivos, al tiempo que además se le sumó el anuncio de una reforma migratoria por DNU que apuntó al sector más conservador. " Va a estar bueno esto en campaña para ir por los sectores más conservadores ", reconoció una fuente libertaria ante El Cronista. En ese sentido, esperan conseguir el aval parlamentario para poder llevar el DNU al recinto y validarlo.

" Basta de avivadas del partido del Estado ", ironizó el diputado de Encuentro Federal, Esteban Paulón, en alusión al discurso del Presidente en el cierre de campaña al difundir un proyecto para impedir anuncios de funcionarios o candidatos nacionales en campaña, a través de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública . "Después del raid de anuncios del candidato Manuel Adorni (solo detenido hoy por la vergüenza generada)", expresó.

BASTA DE AVIVADAS DEL PARTIDO DEL ESTADO



Después del raid de anuncios del candidato @madorni (solo detenido hoy por la vergüenza generada) presentamos un proyecto para impedir anuncios de funcionarios/candidatos nacionales en campaña cualquiera sea el cargo al que se postulen pic.twitter.com/DA9XookLKC — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) May 15, 2025

No fue el único que alertó sobre el doble rol de Adorni. Ya lo había hecho el candidato a legislador porteño Yamil Santoro, de Unión Porteña Libertaria , quien le presentó una denuncia al vocero ante la Oficina Anticorrupción por "utilizar recursos y medios públicos para autopromoción" . Había trascendido luego de que la Vocería difunda el dato de pobreza del INDEC con la foto de Adorni, un mes atrás.

Mientras que algunos en la Casa Rosada sostienen que el vocero debería poder permanecer en su rol aunque asuma como legislador, algunos todavía cuestionan la intención de Adorni de asumir frente a la Legislatura. " Yo creo que tiene que seguir siendo él , no hay otro", defendía hace poco una fuente cercana al vocero en la Casa Rosada.

Todavía no barajan nombres oficiales para su reemplazo, aunque en Balcarce 50 ya dan por descontado su éxito en los comicios del domingo. Este no solamente será definido por la batalla del primer puesto, sino también por el porcentaje de diferencia que saque con los demás candidatos.