Anuncio "bomba": cuándo quiere lanzar el Gobierno la "remonetización" y la traba que busca resolver contrarreloj

El desfile de funcionarios de Economía en la Casa Rosada aceleró las especulaciones entorno a los nuevas flexibilizaciones impositivas que el Gobierno busca anunciar antes de las elecciones porteñas, pero desde otras áreas advierten que el desarrollo de la normativa, que no pasará por el Congreso, todavía debe transitar un proceso fino de evaluación.

La idea inicial es encarar esta última semana de campaña con un anuncio bomba. En este caso se trata de una operación que apunta a fomentar el uso de dólares. Para el caso, el desafío es orquestar una resolución o decreto que esquive las prohibiciones que expresa la Constitución en lo que refiere a la facultades legislativas de un Presidente, entre las que se incluyen temas tributarios.

Una remonetización con olor electoral

En ese sentido, la protagonista de los pasillos este viernes fue María Ibarzábal Muprhy, la secretaria de Legal y Técnica . Después de la reunión de Gabinete de esta mañana, en el salón Martín Fierro -rebautizado como "Benjamín Solari Parravicini"- también se lo vio al ministro de Economía, Luis Caputo, y al vocero presidencial, Manuel Adorni. De hecho, salió a las apuradas tras la reunión porque se demoraba para el acto partidario que tenía previsto con el presidente Javier Milei en Belgrano por la tarde.

El candidato violeta en la Ciudad de Buenos Aires estaría a cargo del anuncio, según trascendió de otra reunión que mantuvieron el jueves por la tarde con más funcionarios: el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el presidente de la Administración Federal de Recursos de la Argentina (ARCA), Juan Pazo.

Lo cierto es que desde hace semanas en Balcarce 50 amagan con impulsar una serie de medidas que después quedan en el tintero. Entre ellas, la reforma migratoria y los decretos que para eliminar organismos que trabaja el ministro Federico Sturzenegger, los cuales finalmente se postergarán para después del 18 de mayo .



Pero en este caso fue el propio Caputo quien sorprendió en el adelanto en la Expo EFI: " En las próximas dos semanas vamos a anunciar una medida que va a sorprender a algunos, que va a fomentar el uso de dólares", afirmó el martes 29 de abril. Este jueves, tanto él como el Presidente retomaron la idea en el Latam Economic Forum 2025: "Van a poder usar los dólares que tienen en el colchón sin preocuparse por que los vayan a buscar", dijo Milei. Según el Gobierno y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, estiman que se trata de mínimo u$d 200.000 millones.

Las opciones que barajan en el Gobierno

La medida la trabaja en conjunto el ARCA, el ministerio de Economía y la Unidad de Información Financiera. El punto es que se ingresen dólares al sistema sin necesidad de implementar un blanqueo de capitales propiamente dicho, por lo que la normativa se trataría de una "desregulación" que flexibilice el control del ARCA a la hora de utilizar dólares no declarados .

¿Cómo? La pregunta del millón todavía se la reservan. El Ejecutivo no podrá tocar la ley cambiaria o la ley penal tributaria sin un proyecto de ley: en el menú de opciones se encuentra el a rtículo 113 de la Ley 11.683 , la cual le otorga al Ejecutivo la facultad de disponer exenciones de multas o cualquier otra sanción cuya aplicación esté a cargo del ARCA (ex AFIP) -este punto lo compartió el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, en un informe-, o también podría tratarse de una desregulación para las entidades financieras en lo que respecta de la información requerida que después debe presentarse ante el ARCA.

Dentro de las herramientas con las que cuentan en el Ejecutivo también están las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases, que vencen en julio, o los decretos de necesidad y urgencia (DNU). El último es el menos probable: descontado que no podrán hacer modificaciones a ninguna ley tributaria vía esta herramienta, aunque así no fuera de todos modos cualquier DNU deberá tener trámite parlamentario y esa no es la idea. Según fuentes de Casa Rosada, pretenden que se trate de una resolución .