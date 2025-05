Expectativa por el anuncio del "Plan Colchón" para inyectar los dólares sin declarar

Se espera que en las próximas horas el vocero presidencial y candidato libertario para las elecciones porteñas del próximo domingo, Manuel Adorni, encabece el anhelado anuncio que dará a conocer un nuevo mecanismo para que las personas "usen los dólares sin declarar" sin necesidad de un blanqueo.

La conferencia de prensa sería alrededor de las 11 y tiene como antesala dos factores a destacar: que la flexibilización del cepo cambiario retomó el proceso de desinflación , que volvió desacelerar con un 2,8% en abril tras el repunte del 3,7% de marzo, y un evento multitudinario con el respaldo de todo el Gabinete para cerrar la campaña de Adorni de cara a los comicios del 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires.

En una semana de hiperactividad, el vocero protagonizó todos los anuncios de la semana : comenzó con el nuevo modelo de reparto de higiénicos absorbentes del PAMI que apunta a terminar con un "lobby empresarial" y un ahorro de $5 mil millones anuales, seguido de una reducción impositiva para la importación de teléfonos celulares y otros dispositivos, una reforma migratoria por DNU y, ahora, más beneficios para fomentar la utilización de dólares y fortalecer las reservas del Banco Central (BCRA).

"Nosotros creemos que aquellos que fugaron la plata no son delincuentes, son héroes a los que les querían romper el orto con el impuesto inflacionario", agitó el presidente Javier Milei el martes en su discurso de cierre en el Congreso 42° del IAEF. "Estamos trabajando en que puedan sacar sus ahorros y no los persiga el Estado", agregó, en ese sentido, ante un auditorio que estalló en aplausos.

La cara del anuncio estrella será la de Adorni, aunque no se descarta que lo acompañe el ministro de Economía, Luis Caputo, y el directo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Alberto Pazo. Así fue como orquestaron todas las medidas de la semana preelectoral: con los funcionarios presentes, pero sentados frente al vocero.

La medida la trabaja en conjunto la ARCA, el ministerio de Economía y la Unidad de Información Financiera (UIF). La idea es establecer una norma, que podría ser un decreto o una resolución que no necesite de tratamiento parlamentario, para flexibilizar el control de la ARCA a la hora de utilizar dólares no declarados . Como el Ejecutivo no podrá tocar la ley cambiaria ni la ley penal tributaria sin pasar por el Congreso, las opciones se limitan a eso.



En las horas previas, el formato final se mantiene bajo siete llaves, aunque algunos detalles y referencias empezaron a circular. El equipo técnico de Economía, de la mano de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, trabaja entre los vericuetos legales para poder captar la provisión estimada de u$d 200.000 que se atesoran en la informalidad sin caer en objeciones del Poder Judicial o Legislativo. A pesar de la complejidad que asoma la normativa, el punto es que el reflector lo mantenga Presidencia para poder izar otro hito económico antes de que los porteños vayan a las urnas.



"Remonetización": las opciones

La flexibilización de los controles del ARCA podría estar apuntada a lo que refiere a la información requerida que debe presentarse ante el organismo fiscalizador. En ese sentido, durante los últimos días trascendió que podría darse a través de la Declaración Jurada que pide el ARCA para que, hasta un monto determinado de dólares, se le exima al contribuyente de presentar una justificación patrimonial.



La medida no sería ajena a pataleos jurídicos si roza la ley tributaria, ya que ni por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) se podría modificar puesto que forma parte de las limitaciones que plantea la Constitución Nacional.

Aunque en el Gobierno no quisieron adelantar cuál va a ser el instrumento, fuentes del oficialismo en diálogo con El Cronista compararon el anuncio con el mecanismo de Certificados de Depósito para la Inversión, los CEDIN , que operaron como un instrumento financiero ideado en 2013 con el objetivo de fomentar la inversión en el mercado inmobiliario y la construcción de viviendas.

Básicamente funcionaban como un "voucher" o cheque para comprar propiedades sin que les pregunten de dónde se sacaban los dólares. Eran un medio de pago respaldado por las reservas del BCRA y podían utilizarse para la compra de inmuebles o proyectos de construcción, sin fecha de vencimiento y con la trazabilidad que garantizaba su registro en el Central.

Especialistas también barajaron como posibilidad que el Ejecutivo haga uso del artículo 113 de la ley 11.683, sobre el Procedimiento Fiscal, el cual le otorga al PEN la facultad de disponer exenciones de multas o cualquier otra sanción cuya aplicación esté a cargo del ARCA -este punto lo compartió el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, en un informe-.