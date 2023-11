Por primera vez desde que es diputado, Milei presentó un proyecto y pidió una sesión para la semana que viene

Sorpresa: por primera vez desde que es diputado, Javier Milei presentó ayer un proyecto en la Cámara de Diputados. El debut del líder de La Libertad Avanza fue acompañado por un pedido de sesión sesión especial para la semana que viene, para tratar ese y otros textos, todos vinculados con los ciudadanos argentinos que son rehenes de Hamas . ¿Reunirá los números para poner en marcha el debate?

Luego de que la Asamblea Legislativa proclamara las fórmulas Javier Milei - Victoria Villarroel y Sergio Massa - Agustín Rossi, el libertario sorprendió con un pedido de sesión para la semana que viene. Este incluye cuatro expedientes vinculados a los ciudadanos argentinos rehenes del grupo terrorista Hamas .

Entre los expedientes se encuentra, justamente, el debut del anarcocapitalista: un proyecto de resolución en el que se le solicita a las autoridades nacionales "accionar con todas las herramientas institucionales que nuestro sistema republicano nos provee, para exigir la inmediata aparición con vida y liberación de los aproximadamente 25 compatriotas desaparecidos por el grupo terrorista Hamas".

Ese proyecto es acompañado por varios diputados del PRO que apoyan la candidatura de Milei de cara al balotaje del 19 de noviembre. Entre ellos, Cristian Ritondo, Hernán Lombardi y Federico Angelini. También lleva la firma de María Eugenia Vidal, quien se declaró "neutral" de cara a la segunda vuelta, así como también del diputado de Identidad Bonaerense, Florencio Randazzo, entre otros.

En el pedido de sesión especial, el líder de La Libertad Avanza también incluyó, entre otros, un proyecto impulsado por la radical Karina Banfi que cita al canciller Santiago Cafiero y al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, para que den "respuesta de manera precisa y detallada" sobre la "situación en la que se encuentran los 21 ciudadanos argentinos" que se encuentran en manos del grupo terrorista.

Asimismo, se incluyen pedidos de informes al Poder Ejecutivo, sobre las medidas impulsadas para preservar la vida de los rehenes.

Así las cosas, la sesión pedida para el miércoles a las 10 será la primera prueba de fuego de Milei y el PRO que acompaña su candidatura. Será una muestra gratis de la capacidad que tendría el libertario de poner en marcha el Congreso en un eventual gobierno de La Libertad Avanza .

Y, sobre todo, será un desafío para Juntos por el Cambio, en medio de las internas que atraviesan por los pronunciamientos de cara al balotaje. ¿Quedarán expuestas sus diferencias o se esforzarán en mostrarse unidos?

De todas formas, al introducir proyectos impulsados por la UCR, se prevé que los integrantes del partido centenario, tantas veces vapuleados por Milei y que se declaró neutral en la contienda electoral, den quórum. Así como también algunos de los cambiemitas que se declararon "neutrales" como Vidal, junto con algunos de los integrantes de los bloques minoritarios, como Randazzo.

De todas maneras, si bien desde el bloque oficialista que preside Germán Martínez todavía no fijaron una postura oficial, difícil es que den quórum en la sesión, no solo por haber sido impulsada por el rival de Massa, sino también por el contenido de los proyectos, que apuntan directo al Ejecutivo.

Asimismo, otro integrante de los bloques minoritarios le anticipó a este medio que no acompañará la sesión "porque no me parece que sea un tema para meter en medio del proceso electoral y hacer uso del mismo" .

Por todo esto, las chances de que la sesión convocada por Mieli fracase son altas.

Lo que no fracasará, de seguro, es la sesión que tiene en mente el convocar el oficialismo, para ese mismo miércoles, a las 12. El temario incluiría temas como la Ley de financiamiento educativo y homenajes por los 40 años de Democracia.