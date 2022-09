Por fin se supo: Emmanuel Álvarez Agis contó por qué dijo que no a ser Ministro de Economía

El director de la consultora PxQ, Emmanuel Álvarez Agis, contó por qué rechazó el cargo para ser ministro de Economía que quedó vacante tras la renuncia de Martín Guzmán.

Aunque evitó dar detalles sobre las conversaciones, Álvarez Agis se refirió al ofrecimiento que recibió por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández, para reemplazar al exministro de Economía, que renunció a principios de julio.

"Te revelo algo de las conversaciones políticas, no vas a una mesa y alguien te dice: ‘Hola: ¿estás para ministro?'. No, son más como un baile. ‘¿Qué pensás de esto? ¿Qué harías? ¿Cómo me ves? ¿Cómo te veo?'. En las conversaciones que tengo con el Frente de Todos, lo que veo es que no hay condiciones políticas para arriesgar a un plan de estabilización ", explicó el exviceministro de Economía anoche, en una entrevista por LN+.

"Si yo en la Argentina, con la situación en la que tenemos, estoy dispuesto a que la clase media y la clase alta haga un esfuerzo en materia de cuánto va a pagar la luz, el gas, el agua. Si estoy dispuesto a decirle a las pymes que no van a tener financiamiento tan barato. Si en paralelo, nos animamos a armar un plan para ir a inflaciones de 20% por año, que firmamos ya. Entonces... el Gobierno no tiene esa decisión", planteó el economista sobre las razones que lo llevaron a rechazar el ofrecimiento.

El economista también se refirió al ajuste en materia de subsidios que está llevando adelante el ministro de Economía, Sergio Massa, y aseguró que "es ocho veces mayor que el de Guzmán".

"La quita de subsidios que quería hacer Guzmán en plata era 0,1% del PBI. Sale Guzmán con acusaciones públicas de querer hacer un ajuste, etc. La quita de subsidios que hace Massa es equivalente al 0,8% del PBI, es ocho veces más grande el ajuste tarifario del ajuste por el que Guzmán salió eyectado . Es como decir: ‘Voy a sacar a este tipo que me lleva para allá' y ponés a uno que te lleva al mismo lado, pero más rápido", planteó Álvarez Agis.

El consultor económico Emmanuel Álvarez Agis.

EL DIAGNÓSTICO DE ÁLVAREZ AGIS SOBRE EL PESO: LOS DOS ESCENARIOS POSIBLES





En otra entrevista con Intratables, el consultor económico y exfuncionario advirtió que la moneda nacional está en los últimos momentos para salvarse: "No te podés quejar si tu moneda tiene riesgo de devaluarse. Si vos no cuidás tu moneda, la destruís. Si no vamos a un esquema malo o malísimo".

El primer escenario podría ser la implementación de una economía con un régimen bimonetario, que según Álvarez Agis generaría un contexto de marcada desigualdad: "El malo es que definitivamente partamos a la población en dos. Este sector de la población y estas actividades se manejan en dólares, y esta otra en pesos".

"El escenario malísimo es dolarizar. El tema es que este año vamos a terminar entre 90 y 100 puntos de inflación, no es que la gente dice ‘dame pesos que me los quiero quedar, más bien es lo contrario. Si no cuidás tu moneda, la destruís", dijo acerca del segundo.

"Si hubiera un solo culpable de la inflación vamos, lo matamos, y baja al 2 por ciento. Pero es más complejo".

"El programa económico que arregla esto tiene que tener como objetivo que se recupere el poder adquisitivo del salario. Lo intuitivo es subir la paritaria, pero hoy necesitamos otra cosa, es un plan de estabilización", añadió el ex número dos del Palacio de Hacienda.

Por último, resaltó la problemática de los salarios en Argentina: "Hoy un trabajador que tiene paritarias, en promedio cobra en bolsillo $ 140 mil. La última vez que ganó un oficialismo a plata de hoy, ganaba $ 170 mil, cuando ganó Mauricio Macri, en 2019, estaba en $ 140 mil. Con estos sueldos, cualquiera pierde elecciones. El que gane debe recuperar el poder adquisitivo de los salarios".