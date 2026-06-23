José Luis Espert era el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados

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El juez federal Lino Mirabelli convocó a indagatoria al exdiputado libertario y economista José Luis Espert para el próximo 30 de junio, tras un pedido del fiscal Fernando Domínguez. La causa investiga un giro de al menos u$s 200.000 vinculado al empresario Fred Machado, en el marco de un expediente sobre presunto lavado de dinero.

El magistrado citó a declarar a Espert en la causa que lo investiga en el juzgado federal de San Isidro en una causa donde se buscan desentrañar sus nexos con el empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado, quien fue extraditado a los Estados Unidos en el marco de un proceso por lavado y fraude.

La audiencia fue fijada para el próximo 30 de junio y se produjo después de un pedido del fiscal federal Fernando Domínguez, quien también apuntó contra un contador público y contra la financiera Varianza S.A., vinculada a la operatoria bajo investigación.

El foco principal de la causa está puesto sobre un ingreso de al menos u$s 200.000 que habría sido emitido desde una cuenta en Estados Unidos relacionada con Machado hacia el dirigente libertario. En paralelo, la Justicia rastrea el financiamiento de la campaña presidencial de Espert en 2019.

Machado, detenido en Argentina en abril de 2021 por Interpol y luego extraditado a Estados Unidos el año pasado, se declaró culpable ante la Justicia de Texas por delitos de fraude y lavado de activos. También fue investigado previamente por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Hasta ahora, Espert sostuvo públicamente que esos fondos respondían a un contrato de consultoría por una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, según el planteo de la fiscalía, ese documento habría sido una simulación destinada a justificar el ingreso del dinero.

Domínguez afirmó que el contrato presentado por el exdiputado con la firma Minas del Pueblo S.A. era falso. Acorde al dictamen, la investigación comprobó que Espert no viajó a Guatemala para prestar esos servicios y que las minas mencionadas en el supuesto asesoramiento no estaban operativas.

La medida también alcanza al contador Mariano Cosentino y a la firma Varianza S.A., señalados por la fiscalía por la presunta confección de informes contables destinados a respaldar la operación.

La causa ya había tenido impacto político sobre Espert, que el año pasado debió bajarse de su candidatura a renovar su banca como cabeza de lista bonaerense en medio del avance del expediente. Previamente, Mirabelli había ordenado la inhibición general de bienes y la prohibición de innovar sobre activos financieros y propiedades del exdiputado y de su esposa, María Mercedes González.

Con la citación a indagatoria, el expediente ingresa ahora en una etapa clave. La Justicia buscará avanzar sobre el origen de los fondos, el vínculo económico con Machado y el eventual uso de contratos o informes contables para justificar una operación bajo sospecha.