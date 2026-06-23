La Justicia Federal dio un paso clave en la investigación sobre el financiamiento de las campañas electorales de José Luis Espert. El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, hizo lugar al pedido del fiscal Fernando Domínguez y citó al actual legislador a prestar declaración indagatoria el próximo 30 de junio.

La causa busca determinar si existió una estructura de lavado de activos detrás del apoyo logístico y financiero que el economista recibió durante su incursión política, con el foco puesto en sus vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado.

El origen del escándalo: el avión de la polémica

La relación entre Espert y Machado no es nueva en los tribunales de Comodoro Py y San Isidro. El vínculo salió a la luz durante la campaña electoral de 2025, cuando se conoció que el candidato de “Despertar” se trasladaba en un Beechcraft King Air 200, una aeronave privada perteneciente a Machado.

En aquel entonces, Espert minimizó el hecho calificándolo como una “atención” de un conocido, pero la situación procesal del empresario complicó el escenario:

Fred Machado fue detenido en México en 2021 a pedido de la justicia de los Estados Unidos.

Se lo vinculó con una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero , utilizando sus empresas de aviación para el transporte de estupefacientes.

Recientemente, Machado fue condenado en territorio estadounidense por cargos de fraude y operaciones de blanqueo.

La lupa sobre el financiamiento de campaña

El fiscal Fernando Domínguez sostiene que existen elementos suficientes para sospechar que el patrimonio utilizado para apuntalar la carrera política de Espert podría tener un origen ilícito. La investigación no solo apunta al uso de aeronaves, sino también a posibles aportes no declarados y el uso de estructuras societarias para ocultar al verdadero financista.

El juez Mirabelli, quien ya intervino en causas de alto perfil (como la de la denominada fiesta en Olivos), deberá determinar si Espert conocía el origen de los fondos de Machado o si formó parte de una maniobra para introducir dinero del narcotráfico en el sistema legal a través de la política.

¿Qué puede pasar el 30 de junio?

La citación a indagatoria es un acto de defensa, pero también marca el momento en que el juez considera que hay “motivo bastante para sospechar” que se ha cometido un delito. Tras la audiencia, el magistrado tendrá diez días hábiles para resolver la situación procesal de Espert: puede procesarlo, dictar falta de mérito o sobreseerlo.

Por su parte, desde el entorno del legislador de La Libertad Avanza mantienen el hermetismo, aunque en oportunidades anteriores el propio Espert se desligó de las actividades de Machado.