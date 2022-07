Plan desaprobado: un ex FMI le bajó el pulgar a Silvina Batakis

El economista y ex representante de Argentina ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Héctor Torres, consideró que uno de los desafíos que tiene la ministra de economía, Silvina Batakis, es demostrar "credibilidad política" y advirtió por una "posible resistencia" del organismo crediticio para cambiar las metas.

"Lo más probable es que Batakis haya encontrado resistencia para cambiar las metas, difícilmente el FMI vaya a flexibilizar algo si no calibra también el Gobierno" , apuntó en diálogo con Radio Mitre.

Al evaluar la gira de la titular de Economía en Washington, el ex funcionario señaló además que "difícilmente" la ministra haya tenido respuesta ante el interrogante de "qué piensan hacer y recalibrar las medidas".

"No creo que haya tenido un plan convincente como para mostrarlo pero cualquier respuesta que les dé, enfrenta un problema de credibilidad y el desafió que tiene es demostrar que tiene más credibilidad que el Gobierno", enfatizó.

Héctor Torres, economista y ex representante de Argentina ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En esa línea, Torres insistió: "Yo creo que va a ser complicado entrar en una negociación en serio porque el abc de toda negociación es que nadie entrega nada si la otra parte no tiene capacidad de tomar compromiso" .

Al evaluar la manifestación de "apoyo" por parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que dejó ver la ministra Batakis, el ex representante argentino ante el FMI sentenció: "hoy por lo menos hubo silencios, no se dedicó a bombardearla, lo cual ya es un progreso pero eso claramente no alcanza y es difícil ser ministro en esta situación".

Los tres elementos claves del programa con el FMI

Torres precisó los tres elementos que actualmente perduran en el programa con el Fondo, aunque advirtió que si la crisis política se precipita, "no habrá previsibilidad y todo va a cambiar".

"Uno son las metas cuantitativas, el segundo son los plazos que prometemos llegar a esas metas y el tercero son las medidas que nos comprometemos a tomar para llegar a esas metas, de esos tres elementos queremos modificar las metas, en cambio el Fondo quiere modificar las políticas pero están los plazos, si hay credibilidad se puede mostrar una flexibilidad", repasó.

El alarmante pronóstico sobre el dólar de un ex miembro del FMI, si Argentina incumple con las metas acordadas



A la hora de especificar en los conflictos, continuó: "el mayor problema de Argentina son los políticos y están claramente empeorados".

"Si esta crisis se precipita, claramente no va a ser la del fondo, no tenemos ninguna previsibilidad y todo va a cambiar", alertó.

En el tramo final, Torres consideró que "lo ideal" sería que el programa con el Fondo "sirviera como un paréntesis para poder consensuar políticas de mediano plazo".

"No es el único país que tiene polarización política, Estados Unidos es uno de los países que sufre esta división, pero la diferencia es que el sector privado es fuerte, los intereses corporativos se llevan puesto a la política", concluyó.