Los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 deben considerar con atención la edad en la que deciden jubilarse, ya que retirarse antes de los 65 años puede reducir de manera permanente el monto de la pensión que recibirán tras los años laborados.

De acuerdo con las disposiciones del instituto, quienes solicitan su retiro entre los 60 y 64 años acceden a la modalidad de Cesantía en Edad Avanzada, mientras que al cumplir 65 años pueden obtener la Pensión por Vejez, que otorga el 100% del monto calculado. Esta diferencia implica que adelantar la jubilación puede representar una disminución de hasta 25% en los ingresos mensuales.

Por orden del IMSS, todos los trabajadores que cotizan bajo la Ley 73 perderán parte de su pensión por retiro anticipado

A continuación, los detalles del programa social para jubilados y pensionados de México.

¿Quiénes cobran una pensión menor?

La reducción aplica a los trabajadores que pertenecen al régimen de la Ley 73 del IMSS, es decir, aquellos que comenzaron a cotizar antes de julio de 1997. En estos casos, la edad de retiro influye directamente en el porcentaje de pensión que se autoriza.

Una vez otorgado el apoyo económico, el porcentaje asignado ya no cambia. Esto significa que quienes se jubilen antes de los 65 años mantendrán ese porcentaje durante su etapa de retiro, incluso cuando posteriormente alcancen la edad requerida para obtener el beneficio completo.

Porcentaje de pensión según la edad de retiro

Bajo las reglas vigentes de la Ley 73, el IMSS otorga los siguientes porcentajes:

60 años: 75% de la pensión.

61 años: 80%.

62 años: 85%.

63 años: 90%.

64 años: 95%.

65 años: 100%.

Cada año adicional de espera incrementa el porcentaje que el trabajador recibirá de manera permanente.

En el caso de un retiro a los 60 años, la diferencia sería de 5,000 pesos mensuales respecto al monto completo. Esto equivale a 60,000 pesos menos por año, 300,000 pesos en cinco años y hasta 600,000 en una década.

Factores que influyen en el cálculo de la Pensión IMSS

La edad no es el único elemento que determina la cantidad que pagará el IMSS. También se toman en cuenta aspectos como:

Las semanas de cotización acumuladas.

El salario promedio de las últimas 250 semanas trabajadas.

Las asignaciones familiares.

La conservación de derechos.

Por ello, dos personas con la misma edad pueden recibir pensiones distintas según su historial laboral y salarial.

Aunque para algunos trabajadores jubilarse antes puede ser necesario por razones de salud, desempleo o circunstancias personales, especialistas en seguridad social recomiendan evaluar cuidadosamente el impacto económico de esa decisión y solicitar una proyección personalizada antes de iniciar el trámite.