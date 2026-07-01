Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Quien cotiza 15 años a tiempo parcial puede recibir más del 100% de lo que ha aportado”

Cotizar por la base máxima sigue siendo una de las grandes dudas de quienes planifican su jubilación. En 2026, la diferencia entre la base máxima de cotización y la pensión máxima vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el principio de contributividad de la Seguridad Social.

Ante este escenario, Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario especializado en pensiones y prestaciones, analiza distintos supuestos para explicar cuándo merece la pena realizar el mayor esfuerzo de cotización y cuándo el sistema establece límites que impiden recuperar todo lo aportado.

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Quien cotiza 15 años a tiempo parcial puede recibir más del 100% de lo que ha aportado” Shutterstock

Cotizar por la base máxima tiene un límite en la pensión que puede cobrar un trabajador

La Orden PJC/297/2026 establece que la base máxima de cotización al Régimen General es de 5101,20 euros mensuales, mientras que la pensión máxima queda fijada en 3359,60 euros al mes. La diferencia entre ambas cifras ronda los 1742 euros mensuales, una brecha que alimenta las dudas de muchos trabajadores sobre la rentabilidad de cotizar durante años por el máximo permitido.

Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social especializado en pensiones y prestaciones, aborda esta cuestión en uno de los vídeos publicados en su canal de YouTube. Desde el inicio deja claro que no existe una respuesta única para todos los trabajadores: “La cuestión es muy compleja y tiene muchos matices”.

El especialista recuerda que el sistema español se basa en el principio de contributividad, según el cual una mayor cotización y más años trabajados deberían traducirse en una pensión más elevada. Sin embargo, ese principio encuentra un límite legal cuando entra en juego la pensión máxima.

Como ejemplo, explica que un trabajador cuya base reguladora alcance los 5.000 euros no podrá cobrar esa cantidad al jubilarse porque existe un tope fijado por ley. “Como máximo podrá cobrar la pensión máxima, que son 3.359,60 euros”.

Cuándo sí compensa cotizar por la base máxima para mejorar la jubilación

Pese a ese límite, Alfonso Muñoz sostiene que cotizar por la base máxima continúa siendo una decisión beneficiosa en muchos casos. Todo depende de cómo haya sido la carrera profesional de cada trabajador.

El funcionario explica que quienes han tenido salarios bajos durante determinados periodos, contratos a tiempo parcial, lagunas de cotización o etapas cobrando subsidios pueden mejorar de forma significativa su base reguladora si cotizan al máximo cuando su situación laboral se lo permite.

En estos supuestos, la cotización más elevada ayuda a compensar los años con menores ingresos y permite incrementar la futura pensión. Por ello, el límite de la pensión máxima deja de ser el elemento determinante y pasa a tener más peso la evolución de la base reguladora a lo largo de toda la vida laboral.

La conclusión es que no todos los trabajadores obtienen el mismo resultado al cotizar por la base máxima, ya que la trayectoria profesional influye directamente en la cuantía final de la prestación.

Dos ejemplos muestran cómo cambia la pensión según los años cotizados

Para explicar las diferencias del sistema, Alfonso Muñoz compara dos perfiles completamente distintos.

El primero corresponde a un trabajador que ha cotizado durante 40 años prácticamente por la base máxima y decide acceder a la jubilación anticipada a los 63 años. Su base reguladora alcanza los 5101 euros, por lo que, en teoría, tendría derecho al 100 %.

Sin embargo, al adelantar dos años su retiro se le aplican coeficientes reductores del 19%. Como el resultado sigue superando la pensión máxima, la reducción termina aplicándose sobre ese límite. La pensión queda en 2721 euros mensuales y, tras una retención de IRPF del 20,42%, el importe final se sitúa en 2165,59 euros líquidos al mes.

El segundo caso es muy diferente. Se trata de un trabajador que solo ha cotizado 15 años, a tiempo parcial y con una base de 1100 euros mensuales. Al jubilarse a los 65 años con cónyuge a cargo, le corresponderían inicialmente 550 euros, equivalentes al 50 % de su base reguladora.

No obstante, al no alcanzar la pensión mínima, la Seguridad Social aplica los complementos previstos por la normativa. Como resultado, la prestación asciende hasta 1127 euros mensuales, sin retención de IRPF.

A partir de estos dos ejemplos, el propio Alfonso Muñoz resume la diferencia entre ambos casos: “No recibe ni el 50% de lo que cotiza”. Sobre el segundo trabajador añade: “Recibe más del 100% de lo que ha cotizado”.

Por qué cotizar por la base máxima no garantiza cobrar una pensión proporcional

Tras analizar ambos escenarios, el funcionario expone tres conclusiones sobre el funcionamiento del sistema de pensiones.

La primera es que, pese a las diferencias entre las aportaciones realizadas y la prestación recibida, sigue compensando cotizar por la base máxima y durante más años. La razón es que la pensión final será mayor, aunque no exista una proporcionalidad exacta entre cada euro cotizado y cada euro percibido.

La segunda conclusión tiene un carácter más crítico. Alfonso Muñoz considera que el sistema debería reforzar el principio de contributividad para reconocer mejor el esfuerzo de quienes realizan mayores aportaciones: “El Gobierno debería reforzar más aún el principio de contributividad”.

Al mismo tiempo, aclara que reforzar la solidaridad del sistema “es bueno”, aunque considera que el modelo actual termina perjudicando a quienes más cotizan durante su vida laboral.

Por último, el funcionario hace referencia al denominado “objetivo 40”, una moción aprobada por el Congreso de los Diputados a finales de 2025 y respaldada por plataformas como ASJUBI40. La iniciativa plantea permitir que quienes acrediten 40 años cotizados puedan acceder a la jubilación anticipada sin penalizaciones.

Sobre esta propuesta, Alfonso Muñoz concluye con una valoración contundente: “No es lógico ni razonable penalizar gravemente a los trabajadores que más aportan”.