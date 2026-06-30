En esta noticia ¿Qué beneficio ofrece Infonavit a los adultos mayores?

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece alternativas que resultan útiles para miles de adultos mayores interesados en mejorar su patrimonio o adquirir una vivienda. Aunque suele pensarse que los créditos están dirigidos principalmente a personas jóvenes, el organismo cuenta con esquemas que también pueden beneficiar a quienes tienen más de 60 años.

A través de diversos programas de financiamiento, las autoridades brindan la posibilidad de comprar una casa o aprovechar el dinero acumulado durante la vida laboral. Estas opciones pueden representar una oportunidad importante para fortalecer la estabilidad económica y patrimonial en esta etapa de la vida, aunque muchas personas aún las desconocen.

Lo confirmó Infonavit: jubilados y pensionados mayores de 60 años accederán a un crédito para adquirir una casa nueva si cumplen este único requisito

A continuación, los detalles sobre los créditos de Infonavit.

¿Qué beneficio ofrece Infonavit a los adultos mayores?

Quienes tienen 60 años o más no pierden la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario. Si las personas continúan cotizando o reúnen los requisitos establecidos por el instituto, pueden solicitar financiamientos que superan los 2 millones de pesos para la adquisición de una vivienda.

Una de las principales ventajas es que el Infonavit permite solicitar créditos a edades más avanzadas de lo que comúnmente se piensa.

El plazo de financiamiento se calcula considerando la edad del solicitante, lo que permite que hombres y mujeres mayores mantengan acceso a opciones para comprar una vivienda.

Además, existe la posibilidad de combinar el crédito con otra persona para aumentar la capacidad de financiamiento. Este esquema puede realizarse con la pareja, un familiar o incluso un corresidente, facilitando la adquisición de inmuebles de mayor valor y ampliando las alternativas para quienes buscan una casa propia.

Otro aspecto relevante es que algunos productos crediticios ofrecen tasas de interés fijas y beneficios adicionales que pueden ayudar a reducir costos a largo plazo. Asimismo, los trabajadores tienen la oportunidad de aprovechar los recursos acumulados en su subcuenta de vivienda durante años de empleo formal.

Por ello, especialistas recomiendan revisar las distintas opciones disponibles antes de descartar la posibilidad de solicitar un crédito habitacional, ya que existen esquemas diseñados para que los adultos mayores continúen teniendo acceso a soluciones de vivienda y al fortalecimiento de su patrimonio.