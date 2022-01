Federico Sturzenegger 'ganó' $200 mil con Previaje pero criticó al Gobierno: "Al final, lo pagan los pobres"

Federico Sturzenegger, el ex presidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, apuntó contra el ministro de Turismo Matías Lammens y su Programa Previaje, el cual devuelve el 50% de los gastos en turismo en forma de crédito que luego puede utilizarse una vez en viaje.

En un extenso hilo publicado en la red social Twitter, el antiguo funcionario de Macri se dirigió de forma directa a Lammens luego de que el ministro respondiera a un nota publicada bajo la firma del economista en la que trata la cuestión del Previaje y, pese a haber recibido $200.000 en crédito gracias a este , critica con ironía que "para regalar plata el Estado argentino es de una eficiencia escandinava".

Luego de citar la nota publicada en el diario Perfil en la que Lammens respondió a la columna original de Sturzenegger -publicada en el mismo sitio-, el ex titular del BCRA compartió en sus redes sociales "algunas reflexiones" al respecto.

Para comenzar, Sturzenegger dejó en claro que considera que el Previaje "es una política que para el sector turístico es importante", no obstante, ironizó: "Lo sería también el Preauto (si el Estado te pagara la mitad de tu auto) o el Prepollo, el Prestaurant o el Preluquería".

Es por esto que el economista reconoció, citando de forma directa a Lammens, que el programa se trata de un "éxito personal" del ministro, ya que "cualquier empresario del rubro alabaría una medida así para su sector".

Sin embargo, remarcó que esa aprobación del sector turístico "no quiere decir que económicamente y socialmente (el Previaje) no sea un dislate".

¿Por qué? Así justificó su posición Sturzenegger: "Vamos por partes: efecto multiplicador. La matriz insumo producto te dice lo que un gasto en cualquier sector genera como encadenamientos. Pero el punto es que tenés que tomar en cuenta lo que dejás de producir y gastar por los impuestos necesarios para solventar la política", explicó en sus redes.

E ilustró: "Lo pongo más claro, si gastás $1000 de Previaje eso genera un efecto multiplicador positivo. Pero alguien tuvo que poner $1000 que no se pudieron gastar en otras cosa".

Según su análisis, ese dinero que se "dejó de gastar" lo que genera es un "encadenamiento negativo equivalente", por lo que instó a medir el impacto de ambos efectos.

En esta línea, se preguntó sobre el posible efecto multiplicador de la política fiscal, a lo que él mismo se respondió que no es posible ya que "lo que metes por un lado lo sacás por otro". Para explicar esto, Sturzenegger citó un antiguo video del actual ministro de Economía Martín Guzmán disertando sobre la cuestión.

Por otro lado, se enfocó en la redistribución del dinero y se preguntó quién pone el monto inicial: "Como Argentina tiene déficit, los $1000 salen de la emisión que más temprano que tarde se transforma en inflación ".

En este punto, surge la respuesta a la afirmación de Sturzenegger de que el Programa Previaje "lo pagan los pobres" ya que, si este apoya una de sus patas redistributivas del dinero original invertido sobre la emisión monetaria que genera inflación, el aumento sostenido de los precios golpea, primero y principal, a quienes menos tienen para sostener su consumo ante el proceso inflacionario.



"Como la inflación la pagan los pobres, entonces la política (del Previaje) la pagan los pobres", sintetizó el antiguo funcionario de Macri: "Si el gasto no lo hacen los pobres, entonces el Previaje es regresivo. -recalcó- En mi nota mencionaba que la plata del Previaje alcanzaba para subirle el sueldo un 20% al 50% más pobre de Argentina", aseguró Sturzenegger.

En conclusión, para el ex presidente del Banco Central el problema del Previaje es que redistribuye riqueza y no la crea: "Gastan más plata aún y crean casi ningún puesto de trabajo para la guita que consumen, es decir, Previaje es malo pero no tan malo", se ablandó el economista.

¿QUÉ MEDIDAS APLICARÍA STURZENEGGER EN LUGAR DEL PREVIAJE?

En una segunda parte de su extensa publicación, Sturzenegger se dedicó a proponer una serie de ideas para reemplazar al Previaje y que la administración pública "facilite los negocios sin usar la plata de otros".

Entre ellas, el economista apuntó contra el reciente establecimiento de bandas tarifarias reguladas para la venta de pasajes aéreos, lo que no permite que "las low-cost operen libremente en Argentina", y propuso eliminarlas nuevamente para que "la gente pueda llegar a los lugares de turismo sin haber sido esquilmado en el intento".

También criticó a los "6000 empleados" que asegura que Aerolíneas Argentinas sostiene y recalcó que "no valen la pena comparados con los empleos de miles de pymes de todo el país que viven del sector turismo" y que considera que se ven perjudicados para las bandas tarifarias que no permiten a las low cost operar en costos mínimos, fomentando el turismo.

Además, propuso que todos los turistas extranjeros puedan acceder al dólar libre ya que "ningún turista quiere ir a un mercado ilegal y no lo va a hacer", por lo que permitir que accedan a esta cotización a través de compras con tarjetas permitiría "multiplicar la oferta de dólares y crear empleo en serio (sin sacárselo a otro)".



Finalmente, apuntó contra los peajes en las rutas y pidió su eliminación: "Hoy viajando a la costa, barreras de peajes que no existen en ningún lugar del mundo demoraron el viaje de muchos argentinos en más de una hora. Otro resabio de la patria prebendaria. Otro costo que pagan miles para sostener la renta de unos pocos", criticó con dureza.

LA CRÍTICA ORIGINAL Y EL CRUCE CON LAMMENS

El dilema original que llevó al cruce entre Matías Lammens y Federico Sturzenegger se dio a partir de una columna de opinión publicada en el diario Perfil por el ex titular del Banco Central.

En ella, el antiguo funcionario de Macri reveló que su familia recibió "un crédito de 200 mil pesos" a través de la utilización del Programa Previaje. No obstante, se dedicó el resto de su artículo a criticar la medida: "Para regalar plata el Estado argentino es de una eficiencia escandinava", ironizó, mostrándose seguro de que "Argentina es un país que ha perdido la razón".

"Lammens dirá, con algo de razón, que es un éxito personal clarísimo, porque habiéndose podido usar los recursos públicos para pagar cualquier cosa, y mucho más importantes, solo él pudo convencer al gobierno de hacer de Papá Noel en su área", apuntó Sturzengger.

Y criticó: "Pero una cosa es Lammens y otra el interés general, y hasta que no pongamos en la balanza el hecho de que esos recursos se podrían haber usado para otros bienes, quizás más necesarios, y en tanto no pongamos sobre la mesa el costo de la plata que se usa en el programa, difícilmente podamos concluir sobre el éxito de la política", recalcó con dureza el ex funcionario, prosiguiendo con un análisis de los gastos del Previaje a nivel nacional y como este dinero podría haberse utilizado para otros fines, criticando de forma directa a la medida.

La columna de Sturzenegger titulada "¡Papá Noel no existe!" y publicada el mismo 25 de diciembre no fue pasada por alto por el ministro de Turismo, quién utilizó el mismo espacio otorgado por Perfil para responderle al economista: "Las críticas de Sturzenegger son una serie de enunciaciones dogmáticas y descontextualizadas que no consideran el peso del sector turístico en la economía nacional ni su capacidad como herramienta estratégica para salir de la crisis actual", defendió Lammens en su propio artículo.

En esta línea, desmenuzó los números arrojados por el Programa Previaje, destacó el peso de la industria turística en el país -la cual representa alrededor del 9% del PBI e implica a más de un millón de trabajadores- y abogó: "Una industria de tal peso merecía una política como Previaje: innovadora, disruptiva, eficiente en el uso de los recursos públicos y profundamente federal".

"Papá Noel no existe, Federico, está claro. Pero un Estado que proteja y promueva de manera inteligente a una industria estratégica para el futuro del país sí puede y debe existir", concluyó el ministro en su artículo que luego llevó a Sturzenegger a explayarse en Twitter.