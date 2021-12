Pesca ilegal: prevén la llegada de más de 300 pesqueros chinos a la Argentina

La Armada Argentina y la Prefectura Naval pusieron en marcha un operativo de patrullaje ante el inminente arribo al Atlántico Sur de una flota de más de 300 buques pesqueros chinos, provenientes del Pacífico al Atlántico Sur. La temporada de calamar Illex se extiende de enero a mayo.



La medida tiene por objetivo el patrullaje y el monitoreo de la Zona Económica Exclusiva de la Argentina, que tienen a cargo en forma coordinada los ministerios de Defensa y Seguridad, la Cancillería y la Subsecretaría de Pesca, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Esto fue confirmado por el titular de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales, en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en el programa "Alguien tiene que decirlo", que se emite por Radio Rivadavia.

Cada año la llegada de embarcaciones extranjeras, especialmente provenientes del sudeste asiático, para pescar sin licencias y en forme ilegal en aguas territoriales argentinas dentro de las 200 millas náuticas (unos 370,4 kilómetros) que establece la zona de explotación económica exclusiva.

La pesca de calamar Illex utiliza potentes reflectores para atraer a los moluscos, y de ese recurso se valen las flotas ilegales extranjeras que, ancladas en lo que se conoce como milla 201, esto es fuera de la zona económica exclusiva argentina, los atraen depredando los recursos ictícolas.

El calamar es una de las especies emblemáticas del mar Argentino junto con el langostino y la merluza Hubbsi.

Según datos oficiales, entre enero y octubre las captura de calamar Illex treparon a 130.356,4 toneladas , de los cuales el 90% se exportó (116.943,9 toneladas), generando divisas por casi u$s 240 millones. Eso pese a que los precios internacionales cayeron en promedio un 23%.

Aunque oficialmente la temporada de pesca de calamar comienza en enero y se extiende hasta mayo, al menos hasta el paralelo 44, y unos meses más al norte de ese límite, desde el sector empresario se quejan de que "las flotas extranjeras ya están llegando y pescan cuando se les da la gana ".

El otro punto a tener en cuenta es que mientras los pesqueros legales respetan las indicaciones del INIDEP en cuanto a los límites de captura para preservar el recursos, los pesqueros ilegales se manejan sin restricciones y sin considerar los límites de captura.

Esfuerzo oficial

Durante la entrevista, Morales destacó el papel del Estado frente a la pesca ilegal, y señaló que la violación de la zona de exclusión de aguas argentinas se multa por infracción a los buques que depredan el recurso nacional.

"El Estado argentino le está prestando más atención al tema de la pesca ilegal", afirmó Morales, y explicó la presencia de aviones, embarcaciones de la Marina y la Prefectura Argentina para evitar la depredación.

Remarcó que este año el operativo se lleva a cabo con la presencia de "tres patrulleros, más dos corbetas de la Armada que se paran en la línea de las 200 millas, y hacen presencia, además de los patrulleros de la Prefectura" y aviones de ambas fuerzas. El ARA Bouchard llegó al país en febrero de 2020 y la última semana el ARA Storni, llegado desde Francia.

El objetivo es vigilar que los buques chinos "no ingresen ilegalmente a la zona de 200 millas y si entran, que paguen la multa", que según explicó "fue actualizada en relación al valor del gasoil naval " recientemente por el Congreso.

Asimismo, indicó que por primera vez en la historia, un buque de la Armada Argentina especialmente diseñado patrullará en el sector oriental del estrecho de Magallanes, bajo control soberano de Chile, a los pesqueros provenientes del Océano Pacífico.

De esta manera, las embarcaciones chinas son identificadas una por una y "son acompañadas de cerca hasta que atraviesen las 200 millas cuya soberanía económica es potestad exclusiva de la República Argentina".

Estas embarcaciones "se dejan en la milla 201" apuntó Morales. Aclaró además que esto se lleva a cabo "por más que las organizaciones ecologistas digan que no se hace nada" por evitar la depredación de la riqueza ictícola argentina.