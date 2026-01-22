El presidente de Paraguay Santiago Peña -y presidente Pro Tempore del Mercosur- explicó desde Davos que existen mecanismos para poder implementar el acuerdo comercial regional y la Unión Europea si pasa la aprobación en los parlamentos regionales pese a la decisión del europeo.

“Fue una preocupación que le hicimos a la presidenta de la Unión Europea el día sábado en Asunción y lo que nos explicó que existían mecanismos legales que le permitirían implementar de manera transitoria aún con un cuestionamiento sobre el acuerdo”, planteó en conferencia de prensa en Davos.

“Entendemos que esto no es un impedimento y esto va a entrar en efecto una vez que la Unión Europea le dé curso a una implementación de manera transitoria y cada uno de los congresos de los países del Mercosur vayan aprobando, así que era información que manejábamos, no hay ni una sorpresa, seguimos avanzando y creemos que el acuerdo se va a implementar”, enfatizó.

Consultado por El Cronista sobre cuándo podría entrar en vigencia, sostuvo que en Paraguay tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso y hay “un trabajo muy pero muy coordinado”. Lo enviará la próxima semana. “La intención es que para el mes mes de marzo ya pueda estar ya aprobado por el Congreso y eso nos va a permitir probablemente ser de los primeros países ya en en ponerlo en ejecución”.

La Argentina también lo enviará en las próximas sesiones extraordinarias, y el objetivo del Gobierno es que se apruebe en febrero.

En cuanto a los cuestionamientos, consideró que la posición francesa no es nueva y aseguró que “entiende” las preocupaciones y reservas que puede tener Francia, como antes las tuvieron otros países, pero enfatizó que dentro de la UE existen mecanismos legales que permitirían implementar acuerdos provisionales.

Para Peña hay “mucho temor en base a prejuicios” y planteó que “los productores franceses deberían viajar a Paraguay, Brasil o Argentina para ver la realidad del Mercosur”.

Por otra parte, remarcó que el Mercosur es líder en transición e integración energética, que alberga grandes reservas de recursos naturales y hídricos y que es un continente con gente joven y con un “tronco común” con Europa. El mandatario remarcó que el acuerdo es beneficioso para Europa y para el Mercosur y que sería “una señal política en un momento de aranceles y represalias”, porque se estaría creando “el mayor mercado común a nivel mundial”.

Venezuela

Peña, por otra parte, fue uno de los firmantes del Consejo de Paz con Trump y Milei, entre otros. En ese marco, consideró que el organismo, que nació por una resolución de la ONU para Gaza, podría participar de la transición en Venezuela.