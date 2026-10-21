MADRID, 21/10/2026.- El presidente de Argentina, Javier Milei, intervino en el desayuno informativo del Fórum Europa en España.

El presidente Javier Milei volvió a criticar a Pedro Sánchez, en su nuevo viaje a España. En un discurso en el Nueva Economía Forum, en Madrid, el argentino llamó al español un “impresentable dictador” y pidió “sacar a los impresentables a patadas”.

Tras esto, defendió su amistad tanto con el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, como con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la que se reunirá este miércoles por la tarde.

En contraste, dijo que no prevé reunirse con Sánchez, a quien criticó: “Cuando vengo a España no voy a ir a ver a un delincuente ladrón como Pedro Sánchez, porque no estoy dispuesto a tener que coserme los bolsillos para no salir expoliado”.

“Soy amigo de Santiago Abascal y soy amigo de Isabel Díaz Ayuso y creo que tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia”, opinó.

“Los visito porque mi compromiso y mi amor hacia España hace que apoye a aquellos que van a generar mayor bienestar en los españoles y no a aquellos que van a querer hundirlos y sustituirlos por otras culturas que los van a exterminar”, agregó.

Desde que asumió la Presidencia a finales de 2023, Milei realizó otros seis viajes a España, en los que se reunió en distintas oportunidades con Abascal y Díaz Ayuso, entre otros políticos derechistas, pero nunca con Sánchez, a quien ha insultado y cuestionado públicamente en reiteradas ocasiones.

Milei disertó en España en el Nueva Economía Fórum 2026. Foto: EFE

Tras esto, el mandatario comparó la situación de la Argentina con España y advirtió a los europeos por su gestión actual: “Escuchen a los argentinos en términos políticos, porque hemos visto con nuestros propios ojos en dónde se termina el socialismo cuando se le deja llegar hasta sus últimas consecuencias”.

“Argentina va proceso a convertirse en investment grade”

Por otro lado, el Presidente dedicó buena parte de su discurso a destacar el trabajo de su gestión desde su asunción a fines de 2023. Allí, se refirió en particular a la desregulación que viene llevando a cabo de la mano de Federico Sturzenegger y señaló que el DNU 70/23 posibilitó el “boom” de Oil & Gas en el país por la eliminación del “barril criollo”.

Aunque asumió que actualmente la situación del país “no es la mejor de las fotos”, tras enumerar distintos logros consideró que “sin lugar a dudas es la mejor película de la historia argentina”. En este punto, además, apuntó contra la oposición: “Tenemos enfrente una peste peor que los orcos” .

“Argentina es hoy uno de los cinco países con equilibrio fiscal en la línea financiera”, festejó, por otro lado. Luego, añadió en tono electoral: “Una vez que se tranquilice el contexto internacional y que el año que viene los argentinos validen este rumbo, sin lugar a dudas, Argentina va camino a convertirse en investment grade”.

Según Milei, tras esto el país “va a empezar a experimentar un proceso de crecimiento como nunca se ha visto en la historia argentina”. Y prometió: “ Si reelegimos, los cuatro años siguientes serán inolvidables para la Argentina”.

Sobre el cierre, y tras criticar nuevamente el socialismo en España y calificar a la gestión de Sánchez como un “gobierno liberticida”, el Presidente invitó a los presentes a “mirar al sur”: “Mírennos para invertir, mírennos para producir”.

En este sentido, invitó a los españoles no solo a que inviertan en Argentina, sino a que se muden al país: “Queremos que sepan que pueden venir a vivir. Encontrarán en Argentina un lugar en donde llevar adelante sus vidas y sus negocios, tal como hace ya un siglo hicieron sus antepasados”.

Nuevo reclamo por Malvinas

Antes del foro económico, Milei participó también de un desayuno informativo en Madrid, donde insistió en el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

“Las Malvinas son argentinas. Son argentinas, por derecho, por historia y por geografía”, dijo respecto a las islas. En este sentido, añadió que Argentina confía en recuperarlas por la vía diplomática, porque no cree en “soluciones bélicas”.

Esto se alinea a los proyectos enviados al Congreso para endurecer las penas para las empresas británicas que operen en las islas y su reclamo internacional.