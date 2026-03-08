Con motivo del Día de la Mujer, una de las referentes de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, dedicó un posteo especial, en el que salió al cruce del colectivo feminista. “Feliz Día de la Mujer a la que labura, a la madre, a la que tiene ambición, a la que se empodera y a la que vive libre”, comienza la dedicatoria de la senadora de LLA y referente en el Congreso. Sin embargo, párrafo aparte, Bullrich se lanza al cruce del colectivo feminista, uno de los rivales ideológicos del Gobierno tanto en las calles como en las redes sociales. “Durante años nos quisieron decir cómo vivir, qué decir y qué pensar. Feministas quejosas que cancelaban, dejaban de hablarte o hasta te escupían si no pensabas como ellas”, lanzó la exministra de Seguridad. El año pasado, en la previa de la campaña electoral en la que el oficialismo arrasó en las urnas, Bullrich había dicho presente en el streaming Carajo y cargó contra el feminismo. “Si vos lo que hacés es generar una idea de que vos estás empoderada, que vos tenés el poder y sos capaz de pisotear a cualquiera, sea un hombre, sea tu madre, sea cualquiera, finalmente lo que termina pasando es que te viene en contra”, aseguró la legisladora. Y concluyó su idea afirmando: “El desequilibrio que se generó con el feminismo extremo lleva a situaciones en las que la violencia es tan fuerte que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica”.