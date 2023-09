Bullrich le escribió una carta al Papa Francisco y ya tuvo respuesta: el motivo de la misiva

La candidata a la Presidencia de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, le escribió una carta al Papa Francisco expresándole su preocupación por la situación social en la Argentina, el crecimiento de la pobreza, de las adicciones, del narcotráfico y de la crisis educativa. Y ya recibió contestación por parte del Sumo Pontífice.

El vehículo no fue informal sino oficial. Se realizó a través de la Nunciatura Apostólica , la embajada del Vaticano, porque Bullrich quería transmitir seguridades en torno a una eventual visita papal a su país el año próximo. Los textos del intercambio epistolar se guardan bajo siete llaves, aunque trascendió que la candidata aprovechó la misiva para transmitirle su visión de la crisis que se está viviendo.

Quienes están militando en los territorios más pobres, donde empieza a dominar el miedo a la disgregación social, fueron los más interesados en llegar a Francisco con este mensaje.

Que Francisco haya tardado cuatro días en contestarle fue analizado por el equipo de Bullrich como un gesto "muy positivo", que tal vez espera de parte de los candidatos presidenciales. En el grupo bullrichista que teje vínculos con la Iglesia Católica están -entre otros- Federico Pinedo, vocero en relaciones exteriores, y Joaquín de la Torre, vocero en política social.

En diálogo con El Cronista, sin embargo, las fuentes se cuidaron en expresar que "de ningún modo quiere decir que el Papa o la Iglesia respalden la candidatura de Patricia. Los que comentan eso es más por ganas de interpretar respaldos que no corresponden".

El Papa Francisco recibió una carta de parte de Patricia Bullrich.

Agregan, por otro lado, que "si bien la Confederación Episcopal Argentina y su titular monseñor Oscar Ojea y hasta los curas villeros dieron manifestaciones públicas con críticas a (Javier) Milei, no están fijando posición a favor o en contra de nadie, sino dando mensajes orientadores".



Sí reconocen que "hubo coincidencias en el intercambio", lo que ilusiona a algunos con la posibilidad de elaborar algún documento conjunto, o quizás un comunicado de la CEA con los candidatos presidenciales con un núcleo de valores compartidos, no solo en materia de justicia social, sino sobre la necesidad de un Estado que esté al servicio de la gente y no al revés".

La semana pasada, la CEA cuestionó dichos de Milei en contra del papa Francisco, en los que lo señalaba por ser "representante del maligno en la Tierra" y dijo que "uno de los candidatos se ha expresado con insultos irreproducibles y con falsedades". Ojea afirmó que "tal como expresó monseñor Gustavo Carrara el Papa es para nosotros un profeta de la dignidad humana en un tiempo de violencia y exclusión".





Declaración interreligiosa y curas villeros

Las palabras de Ojea le siguieron a un documento interreligioso publicado el pasado 22 de agosto bajo el título de "Declaración conjunta por un diálogo responsable y comprometido" que fue dirigido a todos los candidatos que participarán en las elecciones del 22 de octubre.

El texto fue firmado por la CEA, DAIA, el Seminario Rabínico Latinoamericano, la ACIERA (que nuclea a la mayoría de las iglesias evangélicas) y el Centro Islámico de la República Argentina (CIRA). "No hay diálogo con insultos, gritos y descalificaciones del que piensa distinto", expresaron. Y reclamaron "diálogo responsable y comprometido" ante el "momento crucial" que transita el país.

La misa de los curas villeros en desagravio al Papa realizada el 5 de setiembre en la parroquia de la Virgen de los Milagros de Caacupé, en la Villa 21-24, a donde solía asistir Francisco, fue otro escalón para expresar el disgusto de la Iglesia en relación a Milei.

Allí, antes de la lectura de los evangelios, el padre José María Di Paola, Pepe, dijo que "el ataque no es solo contra la persona del Papa Francisco, sino también contra las raíces de nuestra fue y del humanismo. La justicia social no nace del rencor y de la envidia, como se sugiere en las redes sociales. La libertad no consiste solo en hacer o que beneficia al individuo, sino también en considerar el bienestar del prójimo".

El martes de esta misma semana, y luego de una visita de Sergio Massa a los curas villeros, los sacerdotes más vinculados al Papa recibieron a Bullrich, quien concurrió acompañada por Joaquín de la Torre, Lalo Creus (candidato a intendente en La Matanza) y María Onetto (mano derecha de Patricia y ferviente católica).



El encuentro se hizo en la parroquia del barrio Rodrigo Bueno cuando Bullrich ya había recibido la contestación a su carta de parte de Bergoglio, lo que en ese momento todavía no había trascendido. Allí hablaron de la importancia de la visita del Papa en el 2024 a la Argentina y Patricia le pidió ayuda a los sacerdotes para que se concrete el viaje.



¿Vendrá o no vendrá? ¿Esperará Francisco conocer el ganador de las elecciones antes de confirmarlo? ¿Su visita será un bálsamo para las grietas que dividen la Argentina? ¿Le transmitió el Papa algún mensaje sobre el tema a Bullrich?

"Solo sé que quiere venir" es todo lo que contaron al lado de la candidata de Juntos por el Cambio.