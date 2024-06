Patricia Bullrich lanzó una dura advertencia por la marcha contra la Ley Bases: "Que no se les ocurra tirar una piedra" 

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó una contundente advertencia ante la protesta que se prepara contra la Ley Bases para el próximo 12 de junio. "Que no se les ocurra tirar una piedra, levantar una baldosa, porque no, hay límites", afirmó Bullrich.

La advertencia de Bullrich tiene un trasfondo histórico significativo. En diciembre de 2017, durante las protestas contra la reforma previsional bajo el gobierno de Mauricio Macri, donde Bullrich también ejercía como ministra de Seguridad, se estimó que los manifestantes lanzaron 14 toneladas de piedras contra el Congreso y las fuerzas policiales que lo defendían. Este recuerdo parece haber motivado la dureza de sus palabras en esta ocasión.

En declaraciones al programa "Si pasa, pasa" de Radio Rivadavia, Bullrich sostuvo que "vale solamente la palabra, no vale la piedra, no vale el palo, no vale intentar tomar el Congreso", respondiendo así al llamado del líder de Camioneros, Pablo Moyano.

Aseguró además que las fuerzas de seguridad están "preparadas y listas para actuar si intentan el uso de la violencia".

Críticas a la Justicia

Durante la misma entrevista, Bullrich expresó su descontento con la Justicia por su intervención en la distribución de alimentos en Tucumán y el Conurbano. "Se metió a hacer de almaceneros", declaró, criticando los allanamientos en los galpones de acopio de productos. "¿Decide la Justicia cómo se reparten los alimentos en la Argentina?", cuestionó, resaltando que en los operativos no se encontraron alimentos vencidos.

Bullrich argumentó que la supervisión judicial debe limitarse a verificar la legalidad de los productos, no a gestionar su distribución. "La Justicia lo que debe hacer es supervisar si lo que se compró y lo que está es correcto. ¿Qué sabe cómo se reparten los alimentos la Justicia? Nos hicieron salir de urgencia, uno puede cometer un error, meter la pata, ser injusto", señaló.

Fallos del juez Casanello

En relación a los fallos del juez federal Sebastián Casanello, la ministra expresó su sorpresa y desacuerdo. "¿Qué sabe el juez, para no hablar de la Justicia, cómo se reparten los alimentos?", dijo, recordando que el mismo juez procesó a varios dirigentes sociales por robar alimentos y luego ordenó su distribución. "¿Hace política con los alimentos? No entiendo. Esto es lo que no podemos aceptar", puntualizó Bullrich, tras la orden de Casanello al Ministerio de Capital Humano de entregar un plan de reparto de alimentos, respaldado por la Cámara Federal.

Bullrich, visiblemente molesta, cuestionó la coherencia del sistema judicial. "Durante 20 años no se les ocurrió hacer ninguna causa contra estos señores distorsionadores", afirmó, refiriéndose a los dirigentes sociales, y criticó que a solo seis meses de gestión libertaria, la Justicia ordenara la distribución de alimentos. "Ningún fiscal lo detuvo para que cuenten la ruta de apriete a los pobres", remarcó.

Respaldo al gobierno de Milei

Además, Bullrich aprovechó la ocasión para expresar su respaldo al gobierno de Javier Milei. Destacó que el modelo económico adoptado por Milei "va hacia una salida exitosa" y que ya ha demostrado ser efectivo en otros momentos históricos de Argentina. "Vamos hacia un país sin déficit, con superávit y sin inflación", adelantó. La ministra también criticó a sectores de la oposición, acusándolos de intentar desestabilizar el gobierno debido a que el camino adoptado "les toca los bolsillos". Sin embargo, Bullrich se mostró confiada en el apoyo popular que respalda la gestión actual. "Nosotros vamos a seguir remando con los remos que tenemos, que es el apoyo popular", concluyó.