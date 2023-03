Patricia Bullrich, en La Matanza: cómo será el acto sólo para mujeres

Decidida a dar todas las batallas para llegar a la Presidencia, Patricia Bullrich reunirá a las "mujeres bullrichistas" en La Matanza, el distrito más influyente a la hora de definir la elección por su electorado, que supera a las 700.000 personas. La provincia de Buenos Aires, en general, es uno de los más difíciles para la presidenta del PRO, donde su competidor en la interna, Horacio Rodríguez Larreta, viene desarrollando una tarea sostenida en los últimos dos años.

Pero no hay nada que frene la voluntad de la ex ministra de Seguridad. Bajo la coordinación de la diputada provincial Florencia Retamoso, el equipo de Bullrich viene organizando una actividad de la tercera sección electoral para el mes de la mujer, aunque por la demanda de todas las secciones, decidieron encarar un evento provincial, a donde esperan que concurran por lo menos 1000 personas.

La diputada provincial Florencia Retamoso, armadora bonaerense de Bullrich

No habrá hombres en el acto

"No será un encuentro de autoayuda sino de mujeres empoderadas", aseguran cerca de la titular del PRO a El Cronista. "Ya estamos en la carrera y no le pedimos permiso a nadie. Será una reunión de militantes políticas para coordinar políticas y espacios de poder. Además, para mostrar el volumen de nuestro equipo de mujeres", agrega.



Retamoso es acompañada en la organización por la senadora Lorena Petrovich. Y formarán parte del acto Catalina Buitrago, diputada provincial por San Miguel, María Sotolano, por Quilmes, y Aldana Ahumada, por Merlo. También estarán las diputadas nacionales por Córdoba Laura Rodríguez Machado, Ingrid Jetter y Sabrina Ajmechet y las dirigentes Silvana Giúdici, Paula Bertol y Laura Alonso, que vienen acompañando a Bullrich en su campaña nacional. También será de la partida la abogada Silvina Martínez, quien suena como candidata a intendente en Lomas de Zamora.

En el bunker de la ex ministra se contó que no habrá hombres en el acto, ni siquiera Néstor Grindetti, Joaquín de la Torre y Javier Iguacel, los tres candidatos a gobernador del espacio bullrichista. "Es un evento para Patricia", dice. Quieren salir al cruce de los que critican a Bullrich porque no tiene equipos. "Vamos a mostrar el volumen de mujeres que la acompaña", precisa.

¿Quién será el candidato del PRO para gobernar la Provincia?

La discusión en torno a quién o quiénes serán los candidatos del PRO para competir en las PASO es un asunto que mantiene en alerta a la mesa provincial del partido de la provincia de Buenos Aires, sobre todo por la fuerte competencia que existe entre Diego Santilli y Cristian Ritondo, dos ex ministros de Seguridad (uno en CABA, el otro en PBA), ambos provenientes del peronismo y viejos amigos, por si fuera poco.

Los tres candidatos que acompañan la candidatura de Bullrich están bastante más lejos en las encuestas. Por eso Patricia busca construir en la Provincia bajo su liderazgo, una estrategia basada en que la boleta provincial es impulsada desde arriba (por la candidatura presidencial) y distribuida por abajo (por los intendentes, que manejan el territorio).

No todos piensan exactamente así, y tampoco se sabe exactamente qué piensa Mauricio Macri al respecto. En la reunión de mesa provincial que se hizo en sus oficinas en Olivos, anticipada por El Cronista, el ex presidente dijo que preferiría ir con un solo candidato, lo que para algunos sonó como un respaldo al que mejor mide en las encuestas, Santilli.

Como sea, el convencimiento generalizado es que La Matanza es el distrito cero para ganar la elección en la provincia de Buenos Aires, un objetivo que ningún partido ni coalición no peronista logró desde 1983. Solo con la popular locutora Lidia Satragno, Pinky estuvieron cerca. Pero algo pasó y esa elección que parecía ganada por el radicalismo fue ganada por el peronismo en 1999.