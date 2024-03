Patricia Bullrich destrozó a Larreta tras sus críticas a Milei y lanzó una dura advertencia: "Le va a volver a pasar"

La ministra de Seguridad y aun presidenta del PRO, Patricia Bullrich, destrozó al exjefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta por sus críticas al presidente Javier Milei.

" Hace mucho tiempo que Larreta no está con el cambio, que expresa una política de un acuerdo vacío, de un acuerdo corporativo. Él mismo lo ha dicho, que se alejó del pueblo y se dedicó a la clase política", indicó en una entrevista con LN+.

En el medio de la interna del Pro, Larreta manifestó su temor a que su oposición a Javier Milei pueda tener alguna injerencia hacia adentro del espacio político cuya presidencia quedará vacante en los próximos 20 días.

"Creo que no encuentra un lugar. No quiere acompañar un cambio profundo y se queda a mitad de camino , lo que es un pozo ciego donde uno se cae. Le pasó en las PASO y le va a pasar de nuevo", señaló Patricia Bullrich.

La funcionaria anunció que dejará la conducción del partido y que espera que el sucesor sea Mauricio Macri. Consultada sobre la posibilidad de que sea Larreta, determinó: "Él perdió esa chance. Prevalecieron mis ideas y no las suyas. Está en una soledad política muy grande".

"Él perdió porque no entendió el profundo sentir del pueblo argentino para el cambio y de nuestros votantes para ese cambio. Ahora dice dónde tiene que estar el Pro. Tiene derecho a hablar. Pero fueron también las urnas las que hablaron y dieron otra dirección. Hoy el Pro tiene que acompañar el cambio", sentenció Bullrich.

Patricia Bullrich destrozó a Larreta tras sus críticas a Milei: "Le pasó en las PASO y le va a volver a pasar"

Patricia Bullrich deja la presidencia del PRO y propone a Macri como sucesor





La funcionario volvió a referirse a Mauricio Macri como sucesor dentro del Pro.

"El Pro es un partido que tiene que tener nitidez. No hay que discutir la persona, si las ideas. El Pro debe pararse en el cambio, estar al lado del Gobierno y no dudar. Nos tocó la posibilidad de ser el cambio y no fuimos profundo. Hoy tenemos la posibilidad de acompañar ese cambio y necesitamos profundidad. Macri debe poner las ideas por encima de la burocracia política si es el nuevo líder", explicó.

" En 20 días dejo la presidencia del PRO. Ahí se verá el futuro, pero está atrasado, ya estamos en proceso de cambio ", afirmó la ministra en declaraciones para Cadena 3 Rosario.

Para terminar con las especulaciones y crear un ambiente propicio con la dirigencia del PRO de todo el país, Mauricio Macri reunirá en Rosario a los titulares del partido en el interior. Sin otra lista aún en disputa, el encuentro promete ser el puntapié inicial para la confirmación de que será consagrado el 19 de marzo como titular del partido que fundó hace más de 20 años.