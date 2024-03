Macri reúne a su tropa en Rosario y prepara un mensaje para la interna: quiénes irán

Para terminar con las especulaciones y crear un ambiente propicio con la dirigencia del PRO de todo el país, Mauricio Macri reunirá en Rosario a los titulares del partido en el interior. Sin otra lista aún en disputa, el encuentro promete ser el puntapié inicial para la confirmación de que será consagrado el 19 de marzo como titular del partido que fundó hace más de 20 años.

El cónclave se concretará el miércoles próximo por la tarde ya que, por la mañana, Macri visitará como hace todos los años la feria Expoagro, que este año se realiza en la localidad bonaerense vecina, San Nicolás.

Quienes están a cargo de la organización del encuentro confirmaron que está prevista la presencia de 18 titulares del PRO, incluso los dos que firmaron el documento de Patricia Bullrich, como Cristian Cunha, presidente del partido en la provincia de Santa Fe y Carlos Molina, en Catamarca. Aquel texto fue leído por el macrismo como un intento de disputa con el expresidente.

Hasta Rosario viajarán Oscar Agost Carreño (Córdoba), Gabriela González Riollo (San Luis), Eduardo Caminal (Entre Ríos), Daniel Hollman (Chubut), Aníbal Tortoriello (Río Negro), Damián Garavano (Corrientes), entre los nombres más conocidos. No estarán presentes los cuatro distritos intervenidos (Mendoza, Santa Cruz, Salta y Tierra del Fuego).

Se sabe que tampoco se contará con la presencia de Cristian Ritondo y Jorge Macri, con los que hay un acuerdo para que sean los próximos presidentes del PRO en provincia de Buenos Aires y en CABA. "Es una reunión de Mauricio con los 18 presidentes del PRO del interior, que tienen pocas posibilidades de conversar mano a mano con él", se explicó.

Es probable que, ya en Rosario, Macri mantenga un encuentro con el gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scala, que es del PRO, y mantiene una disputa interna con el actual titular del partido en su provincia que buscaría saldar en las internas locales, que serían en setiembre.

Francisco Quintana, ex secretario general del PRO, organizador del encuentro en Rosario.

¿Habrá encuentro de Macri con Milei?

Apenas llegó de Cumelén, Macri definió que prefería tener ordenado el PRO antes de planificar un encuentro con Javier Milei, y se abocó a mantener sucesivos encuentros políticos en su oficina de Olivos, con los que busca palpar el sentimiento de los propios sobre la coyuntura y la definición de los próximos pasos. ¿Más cerca o más lejos del Presidente? ¿Respaldando con todo o con límites a las políticas del Gobierno?

En el camino, algunos dirigentes no ocultaron su preocupación porque los tres principales referentes del partido estén en caminos separados, hablando de Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y el propio Macri. Y así se lo transmitieron al expresidente, que prometió abocarse después de asumir la presidencia del partido a encontrar un camino en común, que por cierto no es nada sencillo en estas circunstancias.

Lo concreto es que las urgencias del Gobierno a la hora de mostrar gobernabilidad exigieron que tuviera más flexibilidad en cuanto a su agenda, y empezara a explorar la posibilidad de un encuentro con el Presidente que aceitara las duras disputas entre Milei y algunos gobernadores, entre ellos Nacho Torres, el rebelde chubutense.

El Presidente, sin embargo, tomó otro camino: sorprendió al mundo político -Macri incluido- invitando a almorzar en Casa Rosada al presidente del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, un factor de gran sostén del Gobierno durante el debate de la ley ómnibus.

Esa jugada demostró que Milei no está negado a la conversación política cuando la considera necesaria y hasta puede ser amable con un aliado. Durante una hora y media no miró el celular, se dedicó a explicar lo que considera será la evolución de las principales variables económicas, mostró optimismo en torno a los tiempos que vienen y escuchó los análisis de Ritondo sobre el respaldo que podría lograr -o no- en el Congreso.

Ritondo asegura que no quiso profundizar demasiado. No tiene demasiado claro qué espinas puede despertar. Consideró que el gesto valía por sí mismo, y era una prueba de que el Presidente sabe que solo no puede, aunque tenga un fenomenal respaldo de la opinión pública, tal la confirmación de todas las encuestadoras.

Macri conoció rápidamente el contenido de la charla y se quedó tranquilo. Ya tenía la información de que la primera cuota del fondo compensador del transporte había sido transferida por la Nación a la provincia del Chubut, cumpliendo el fallo del juez federal Héctor Sastre.

El PRO, en su conjunto, concluyó que Milei distendía los vínculos, no se sabe si por mucho tiempo, o solo frente a la emergencia de tener que hablar ante la Asamblea Legislativa, por primera vez.