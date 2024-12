Patricia Bullrich cargó contra Macri por Ficha Limpia: "Teníamos 108 diputados y no la sacamos"

La ministra de Seguridad y ex titular del PRO, Patricia Bullrich, cargó este sábado contra el ex presidente Mauricio Macri por el proyecto de Ficha Limpia, al preguntarse por qué no avanzó en la iniciativa en su administración.

"Nosotros teníamos 108 diputados del 2016 al 2019 y no la sacamos. ¿Por qué no la sacamos? Yo nunca estuve en esa área, con lo cual no tuve una total dedicación. Pero esto de querer siempre mirar el detalle en vez de mirar la película, no va más", lanzó Bullrich en declaraciones a Radio Mitre.

En esa línea, profundizó: "En los últimos años estuve dedicada a los temas de Seguridad, a la conducción del partido; luego fui candida ta. La verdad es que endilgarle a este Gobierno que se tome un poco más de tiempo para analizarla es injusto . Quizás el error fue no haberlo dicho claramente".

Sobre el proyecto que no tuvo quórum, la ministra dijo que tenía algunos grises que podían traer inconvenientes en varias provincias del país.

"Hay muchas provincias que con dos papelitos te arman una causa, hay muchos regímenes feudales. Lo importante es que ficha limpia va a salir, se va a trabajar en un nuevo proyecto que abarque todos estos detalles", aseveró.

La declaración de Bullrich se da luego de los cruces generados por el fracaso del proyecto Ficha Limpia en la Cámara de Diputados, que fue promovido por el PRO. Generó fuertes cruces entre los diputados de La Libertad Avanza y el PRO, y la publicación de comunicados oficiales cruzados.

El propio Macri había expresado su frustración en redes sociales: "¿Queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos o queremos simular y usar esa debilidad como un instrumento de presión en otras negociaciones? ¿A alguien le importa la corrupción o ya estamos resignados?", escribió el ex mandatario en redes sociales.

"Yo no presiono a nadie, pero hablo con los diputados permanentemente"

Acusada de presionar legisladores para frenar el tratamiento del proyecto confeccionado por Silvia Lospennato, Bullrich negó terminantemente esos hechos, aunque admitió que habla de manera regular con senadores y diputados del PRO.