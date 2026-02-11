El organismo recaudador porteño finalmente despejó las dudas sobre el futuro de las patentes en la Ciudad de Buenos Aires. Después de días de incertidumbre y quejas masivas de contribuyentes por incrementos que superaban el 100% en algunos casos, la AGIP oficializó este lunes el nuevo esquema de vencimientos y confirmó que las boletas serán reimpresas con valores ajustados. A fines de enero, cientos de porteños se encontraron con sorpresas desagradables al consultar el importe de sus patentes 2026. Los aumentos llegaban en muchos casos a duplicar o triplicar los valores del año anterior, muy por encima de la inflación anual. La ola de reclamos obligó al fisco capitalino, conducido por Germán Krivocapich, a frenar la emisión de boletas mediante la suspensión de los plazos establecidos en la Resolución 557-AGIP/25. Ahora, la nueva Resolución 52, publicada en el Boletín Oficial de CABA, reordena completamente el cronograma de pagos. Según el esquema que dispuso AGIP, el impuesto automotor 2026 podrá abonarse en una sola cuota anual o dividirse en seis cuotas. Los vencimientos quedarán así: Este cronograma reemplaza definitivamente al anterior, por lo que cualquier boleta emitida con fechas previas debe ser descartada. La AGIP informó que la reimpresión de las boletas será exclusivamente digital, con el objetivo de agilizar el proceso. Las fechas clave son: Esta modalidad 100% digital busca dar “mayor celeridad” en la respuesta al reclamo de los contribuyentes, según explicaron desde el organismo. El ajuste estará limitado por la inflación del 31,8% que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) porteño durante 2025. Este criterio fue enviado por el jefe de Gobierno Jorge Macri a la Legislatura porteña en forma de proyecto de ley para restablecer un régimen de bonificación. Mientras el proyecto aguarda tratamiento parlamentario, AGIP decidió “efectuar la liquidación provisoria del tributo” aplicando ya ese tope, y considerando los pagos como “pago a cuenta” del impuesto definitivo que surja de la norma que finalmente apruebe la Legislatura. El artículo 2 de la Resolución 52 aclara el destino de los importes ya abonados: Para pedir el reembolso, será necesario iniciar el trámite a través del sistema TAD (Trámites a Distancia) de la Ciudad. El gobierno porteño estima que esta opción estará habilitada a partir del 20 de febrero, aunque todavía no hay confirmación oficial. Según explicaron fuentes del organismo, primero deben emitirse todas las boletas reliquidadas para poder calcular los montos diferenciales exactos y determinar quiénes tienen derecho a reintegro y por cuánto. AGIP también aclaró que se dieron de baja todas las patentes cargadas en la web y en las plataformas de homebanking, por lo cual no se realizarán débitos automáticos hasta nueva orden. Los contribuyentes que utilizaban esta modalidad deberán volver a adherirse una vez que estén disponibles las boletas actualizadas. El mensaje del fisco es claro: “Omitime las boletas anteriores y esperá la nueva emisión”. Cualquier papel o archivo digital descargado antes del 18 de febrero no tiene validez.