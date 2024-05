Paro general: tras la decisión del Gobierno, ¿me descuentan el día si no voy a trabajar?

La Confederación General del Trabajo (CGT) realizará un paro general este 9 de mayo, por lo que no habrá transporte público ya que de la huelga participarán choferes de colectivos, conductores de subtes y maquinistas ferroviarios.

Esto implica un impedimento para los trabajadores que deseen llegar a sus trabajos durante el jueves. Una de las preguntas más frecuentes es si efectivamente se puede descontar el día de trabajo a quienes no logren llegar.

Paro general 9 de mayo: ¿me pueden descontar el día de trabajo?

La Constitución Nacional protege, en el artículo 14 bis, el derecho de huelga de los trabajadores. Por lo tanto, quien adhiera al paro convocado por su gremio no podrá ser sancionado por su empleador.

De todas maneras, el principio aceptado por la doctrina y jurisprudencia es que "sin trabajo no hay salario". Por lo tanto, si el trabajador no proporciona su fuerza de trabajo, el empleador no está obligado a pagar ese día de salario.

Descuentos por el paro: qué dijo Manuel Adorni

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que se le descontará el día de trabajo a los estatales que se adhieran a la medida de fuerza. No obstante, aclaró que no aplicará sobre los trabajadores que estén imposibilitados para llegar.

"Desde el 10 de diciembre, nuestro Gobierno tuvo dos paros generales, dos de colectivos, dos de docentes, uno de trenes, uno de aeronáuticos y más de 100 marchas e intentos de piquetes", aclaró el vocero.

Paro general 9 de mayo: ¿qué líneas de colectivo funcionarán?

La única empresa de transporte que podría prestar servicio es DOTA, debido a que gestiona más de 50 líneas de colectivos en toda la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

En relación al comunicado emitido, el grupo dejó claro que en el caso de que sus trabajadores se adhieran al paro deberán cumplir con el 50% del servicio establecido previamente.

¿Qué gremios se adhieren al paro de la CGT?