El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) llevará adelante este viernes 24 de abril un paro con cese total de actividades entre las 5 y las 12 en todo el país, en el marco de un conflicto gremial por despidos y denuncias de vaciamiento del organismo. La medida fue convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) junto con la asamblea de trabajadores, luego de que se confirmaran 140 cesantías que, según advierten, afectan el funcionamiento de un área considerada estratégica. En un comunicado difundido este jueves, los trabajadores denunciaron un “desguace planificado” del SMN y señalaron que la reducción de personal impacta directamente en la capacidad de brindar servicios esenciales. “Sin trabajadores no hay datos meteorológicos; sin datos no hay pronóstico; sin pronóstico no hay alertas tempranas”, remarcaron, al tiempo que alertaron sobre los riesgos para la población frente a eventos climáticos extremos y para actividades como la aviación, la navegación y la producción. El conflicto se da en un contexto de recortes en distintas áreas del Estado y pone el foco en el rol del SMN como organismo clave para la prevención y gestión de emergencias. Los trabajadores reclaman la reincorporación de los despedidos, mayor presupuesto y el respeto a la carrera científica y técnica. Además, advirtieron que podrían profundizar las medidas de fuerza si no hay respuestas por parte de las autoridades. A pesar del paro, desde el sector aclararon que se garantizarán servicios mínimos para no comprometer situaciones críticas. En ese sentido, el sistema de alertas tempranas continuará operativo y, de ser necesario, las advertencias se emitirán en tiempo y forma. También se mantendrán los informes requeridos para vuelos sanitarios y humanitarios, considerados prioritarios. La medida de fuerza incluirá además una convocatoria en la sede central del organismo, en la Ciudad de Buenos Aires, donde los trabajadores brindarán atención a la prensa y visibilizarán el reclamo. Mientras tanto, el conflicto suma tensión en un área sensible, donde especialistas advierten que cualquier debilitamiento puede tener consecuencias directas sobre la seguridad y la prevención de riesgos a nivel nacional.