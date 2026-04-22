En México, millones de trabajadores enfrentan cada año el mismo temor: enfrentar un despido sin una causa justificada. Cuando eso ocurre, muchos optan por iniciar una demanda. Sin embargo, en no pocos casos, la empresa decide no responder: no comparece ante las autoridades, no contesta y simplemente desaparece del proceso. Lo que pocos saben es que ese silencio no es gratuito. Tiene consecuencias legales muy serias para el empleador. De hecho, un fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en claro que la falta de respuesta por parte del patrón puede jugar completamente en su contra. Una trabajadora fue separada de su puesto tras años de servicio. Convencida de que el despido era injustificado, presentó una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje exigiendo dos cosas concretas: su reinstalación y el pago completo de todas sus prestaciones laborales pendientes. El proceso avanzó con normalidad hasta que ocurrió algo que nadie esperaba: la empresa nunca respondió. No mandó representantes, no presentó argumentos, no acudió a ninguna audiencia. Simplemente actuó como si el juicio no existiera. La autoridad laboral, sin embargo, no detuvo el proceso. Bajo el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo, cuando una empresa no comparece, la ley puede asumir que acepta todos los hechos señalados por el trabajador. El resultado fue contundente: la trabajadora ganó, fue reinstalada y la empresa tuvo que pagar cada centavo que le debía. Después de perder el juicio por completo, la empresa apareció. Presentó un amparo directo argumentando que sus derechos habían sido violados porque nunca tuvo oportunidad de defenderse. Su argumento central era que no podía dictarse una sentencia sin haberla escuchado primero. El caso llegó hacia el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que analizó el argumento con detalle y lo rechazó de forma categórica. La resolución fue clara y sin matices: la empresa sí tuvo oportunidad de participar en el proceso, simplemente eligió no hacerlo. No comparecer no es lo mismo que no haber sido notificado. La ley no premia a quienes ignoran sus obligaciones procesales — las sanciona. El amparo fue negado y la sentencia original quedó firme e inapelable. El precedente que deja este caso es directo y sin zonas grises. Para los trabajadores, el mensaje es que un juicio por despido injustificado puede avanzar y resolverse a su favor, aunque la empresa decida no aparecer en ningún momento del proceso. La falta de respuesta del patrón no paraliza ni debilita la demanda — al contrario, puede acelerar una resolución favorable. Para las empresas, la advertencia es igual de contundente: ignorar una demanda laboral no es una estrategia legal, es un error que puede costar la reinstalación obligatoria del trabajador más el pago total de todas las prestaciones acumuladas, sin posibilidad de revertirlo después mediante un amparo. El tribunal subrayó que esta regla existe para garantizar certeza jurídica y evitar que cualquiera de las partes bloquee o dilate un proceso simplemente negándose a participar.