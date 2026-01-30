El Gobierno oficializó la designación de tres nuevos funcionarios en organismos clave del Estado: el Banco de la Nación Argentina, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial a través de los decretos 70/2026, 67/2026 y 76/2026 , se inscribe en una etapa de recambios en la administración pública.

Durante las últimas semanas, el gobierno de Javier Milei recibió una serie de renuncias en áreas clave de la administración pública, lo que aceleró el reemplazo de autoridades en distintos organismos del Estado.

Quiénes son los nuevos funcionarios designados

En el Banco Nación, el Poder Ejecutivo designó a Jaquelina Clara Truzzell como directora de la entidad. El nombramiento comenzó a regir el 21 de enero de 2026 y se realiza para completar un período legal que vence el 1° de enero de 2028, conforme a la Carta Orgánica del banco.

El decreto no consigna una renuncia inmediata asociada a esta designación. La incorporación se produce luego de que, a mediados de diciembre, Darío Wasserman asumiera la presidencia del Banco Nación en reemplazo de Daniel Tillard, en el marco de un cambio de conducción impulsado por el Ejecutivo.

En el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), el Ejecutivo aceptó la renuncia de Benito Mario Molver al cargo de subdirector nacional y designó en su lugar a Damián Andrés Selem, quien asumirá funciones a partir del 1° de febrero de 2026 . El organismo depende de la Secretaría de Interior del Ministerio del Interior y es responsable de la identificación y documentación de la población.

En el Banco Nación, el Poder Ejecutivo designó a Jaquelina Clara Truzzell como directora de la entidad. Prensa Banco Nación

El recambio se suma a los cambios recientes en la cúpula del RENAPER, que en las últimas semanas también incluyeron la salida de su director nacional, Pablo Luis Santos.

Por su parte, en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) se oficializó la designación de Maximiliano Patti como director ejecutivo del organismo. El nombramiento rige desde el 19 de diciembre de 2025 .

La designación se produce en un contexto de fuertes cambios en el área de Transporte. Además de la renuncia de Luis Pierrini como secretario del área, se registraron las salidas de Gerardo Boschín de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Leonardo Compelatore de Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF).

Otras renuncias recientes en organismos clave

Además de los cambios en Transporte, el BNA y el RENAPER, el Gobierno nacional oficializó en las últimas semanas otras renuncias en áreas sensibles de la administración pública.

Entre ellas se encuentra la salida de Paul Starc como presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), cuya dimisión fue aceptada por decreto. Starc dejó el cargo en medio de tensiones internas vinculadas a la reglamentación de la Inocencia Fiscal y posteriormente fue designado en el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

También se oficializó la renuncia de Carlos Alberto María Casares como interventor del ENARGAS, un cargo que ocupaba desde enero de 2024. Su salida se produjo en el marco de la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), que comenzará a funcionar en marzo y fusionará las funciones del ENARGAS y el ENRE.