El servicio de Rodalies dejará de ser gratuito el próximo 9 de mayo, marcando el inicio de una nueva etapa tras la crisis ferroviaria provocada por el accidente de Gelida del 20 de enero. La decisión llega después de varios meses de interrupciones, obras de emergencia y compensaciones a los usuarios. El Gobierno sostiene que el sistema entra ahora en una fase de “mejora progresiva”, con gran parte de la red recuperada y una oferta cercana a la previa al accidente. Sin embargo, el fin de la gratuidad abre un nuevo foco de tensión con los usuarios. Mientras las autoridades destacan avances, las plataformas ciudadanas advierten que el servicio aún dista de ser estable. El debate sobre Rodalies ya no gira solo en torno a la recuperación, sino también al momento elegido para volver a cobrar. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, confirmó que Rodalies dejará de ser gratuito al recuperarse el 96% del servicio previo al accidente. Según explicó, este paso simboliza que “lo peor” de la crisis ya ha pasado y que el sistema entra en una fase de normalización. Durante estos meses, la gratuidad buscó compensar los cortes, retrasos y limitaciones que afectaron a miles de viajeros. El coste de esta medida superó los 50 millones de euros, asumidos por el Estado, a lo que se suman cerca de 186 millones invertidos en actuaciones de urgencia en la red ferroviaria. Tras el accidente de Gelida, Rodalies operó durante meses con fuertes limitaciones. Aunque la situación ha mejorado, el sistema aún no ha recuperado totalmente su funcionamiento habitual. El propio Santano reconoció que llegaron a existir 226 limitaciones temporales de velocidad. Actualmente quedan 147, y parte de ellas desaparecerán en los próximos meses. Entre los principales avances que justifican el fin de la gratuidad, destacan: Pese a los avances, varias líneas de Rodalies continúan con incidencias o servicios incompletos. La recuperación total aún no tiene una fecha clara en algunos casos. La línea R3 sigue siendo una de las más afectadas, con tramos que continúan realizándose en autobús debido a obras en túneles y taludes. También persisten limitaciones en la R15 y en otros servicios regionales. Entre las principales situaciones actuales: La plataforma Dignitat a les Vies ha mostrado su oposición a la retirada de la gratuidad, al considerar que el servicio no está aún en condiciones óptimas. Desde la organización sostienen que “las afectaciones constantes derivadas de los planes alternativos de transporte” siguen siendo una realidad diaria para los usuarios. Además, advierten que la decisión “sería un paso profundamente desacertado” y denuncian una “desconexión total con lo que vive el usuario en el día a día”. Aun así, aclaran que no están en contra de pagar por el servicio, sino del momento elegido para hacerlo.