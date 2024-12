Los planes de desregulación de la marina mercante encienden las alarmas del sector

A pesar de sobrevivir los principales embates de Javier Milei en la Ley Bases, los trabajadores de la Marina Mercante se encuentran en alerta luego de que se difundiera la posibilidad de un decreto que desregularía la actividad . En este contexto, los gremios mantuvieron una reunión con el gobierno. Los principales puntos que afectarán al sector.

En una entrevista reciente, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señaló a la Marina Mercante como una de las fuentes más grandes de regulaciones a atacar. Por este motivo, los gremios se reunieron el pasado miércoles 18 de diciembre con las autoridades de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables para informarse sobre los planes de la cartera sobre la actividad.

En este sentido, desde el Sindicato de Patrones de Cabotaje se anoticiaron de las intenciones de desregulatorias a través de la filtración del proyecto de dicha cartera. "Ellos nos argumentan que es una propuesta de ellos porque no tienen contacto con el Ministerio de Desregulación" , indicó el secretario general del gremio, Mariano Moreno, en diálogo con El Cronista.

Se trata de un proyecto que dista de las propuestas de Sturzenegger, entre las cuales estaba reducir funciones como la de los Prácticos por no ser supuestamente "necesarias" para entrar al puerto del Río de la Plata. Los Prácticos son marinos mercantes con experiencia que se dedican a orientar a los buques para que estos puedan atracar correctamente en un puerto desconocido.

Sin embargo, ante la consulta de El Cronista, la secretaría de Pesca negó que estén preparando dicho decreto y señaló a la cartera de Sturzenegger como responsable de llevar adelante los cambios. En el sector, se comenta que el proyecto de Sturzenegger sería más "perjudicial" para la actividad que el propuesto por la Subsecretaría. Aún así, los gremios rechazaron el proyecto de la cartera de Franco Mogetta.

Finalmente, este medio también se contactó con las oficinas de Sturzenegger para obtener detalles del proyecto y de una posible reunión con los marinos y negaron tener novedades al respecto.





Los principales puntos que modificarían la actividad

" Significaría la estocada final a la actividad" , indicaron desde el sector. En este sentido, la propuesta tendría como puntos principales abrirla a la facilidad de cambiar de bandera con tripulación extranjera. Esto mismo sucedió durante la presidencia de Carlos Saúl Menem y ocasionó la disminución de la flota nacional a su máxima expresión. Si bien, con el tiempo, los trabajadores del sector recuperaron un poco el poder adquisitivo, la flota de la Marina Mercante nacional nunca se recuperó.

"Con este panorama, con una flota mercante de no más de 46 barcos, en ámbito nacional y fluvial, no hay mucho más salvo la pesca, que no estaría alcanzada por este decreto", indicó Moreno a El Cronista.

Al parecer, el decreto de la Subsecretaría no afectaría a los barcos pesqueros, quizás en un guiño a los gobernadores del sur. Contrario a cuando la Ley Bases propuso la desregulación de la actividad pesquera, en esta ocasión Milei se evitaría esa batalla y los cambios recaerían sobre buques petroleros, cargueros y similares.

"(El ataque sobre la pesca) lo han frenado los gremios, con los gobernadores del litoral marítimo y el intendente de Mar del Plata, que tienen una gran incidencia en la pesca", expresó. Este decreto, que sería más leve que el planeado por el Ministerio de Desregulación, fija un sistema de indemnizaciones para que las empresas puedan cambiar de bandera y de esta manera despedir fácilmente al personal.

Desde el gremio temen que se produzcan "indemnizaciones mentirosas", que a la hora de quedarse sin trabajo el trabajador elija quedarse en el mismo barco bajo otra bandera y con un salario muchísimo menor. "Con menos plata y menos condiciones laborales", sentenció.

"El que tiene la necesidad de seguir trabajando va a empezar por optar una situación de continuidad aunque no sea lo mejor y afectaría las jubilaciones de quienes están a punto de llegar a esa etapa", explicó Moreno sobre el decreto que les presentó Mogetta.

Desde el sector solicitaron a la Subsecretaría una reunión con Sturzenegger y por el momento no han tenido novedades al respecto. "Son sus dichos, no es un rumor, no hemos tenido respuesta, esto significaría la estocada final a lo poco que queda de marina mercante", afirmó el sindicalista.





Nuevo proyecto de las empresas y gremios

Los gremios y las empresas navieras han elaborado proyectos en el ámbito legislativo que hoy en día tienen estado parlamentario y proponen modificaciones para fortalecer la actividad. "Sabemos que funciona mal, no funciona como debería Hay costos que son altos, y tienen que ver con otras cuestiones con otras cuestiones, no con salario", afirmó Moreno.

Entre estos principales "costos" que detectan en el gremio están la falta logística de los puertos como por ejemplo la falta de un muelle de cabotaje en el Puerto de Buenos Aires. Esto último ocasiona demoras y días de más que deben estar los barcos en esos muelles. "¿Qué barco de bandera extranjera va a venir a operar sin un puerto en condiciones?", se preguntaron desde el sector.