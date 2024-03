¿Paro de colectivos? Gobierno tomó una decisión clave y lanza una advertencia

El Gobierno recibió a las cámaras empresarias de transporte automotor, ante la amenaza de un nuevo paro de colectivos en el área metropolitana (AMBA). La Secretaría de Transporte estableció cómo serán los pagos que tiene el Estado con las compañías, debido a que alrededor del 70% sus ingresos se cubre con subsidios.

Durante marzo, Economía desembolsará casi $50 mil millones a las empresas. De todos modos, fuentes oficiales aseguran que "la obligación salarial que tiene el empresario con sus trabajadores es independiente de los desembolsos que realice el Estado" y rechazan mecanismos de "extorsión".

Amenaza de paro

El encuentro en el Ministerio de Economía se gestó luego de que las cámaras empresarias le enviaran una carta documento al ministro de Economía, Luis Caputo, denunciando que Nación les debía $50.278 millones, por las compensaciones tarifarias de enero y febrero.

Carta documento de las empresas de colectivos a Caputo

Sin esos pagos, las empresas aseguran no poder hacer frente a un pago a los trabajadores que vencía este viernes. Se trata de una suma no remunerativa por $250.000 por el acuerdo salarial con la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Sin ese pago, el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, advirtió que "se corre riesgo que en los próximos días no haya transporte público en el AMBA".

Fuentes de la Secretaría de Transporte anticiparon que entre este viernes y el lunes realizarán un depósito de $20.000 millones, la semana que viene de otros $11.000 y en la última de marzo otros $16.000 millones, es decir, casi $50.000 millones en total. Transporte reconoce que aclarar el esquema de pagos que realizará para lo que resta del mes genera "previsibilidad" en las empresas.

Oficialmente se descarta que estén "pisadas" las transferencias. Aseguran que se trata de un atraso administrativo producto de que todos los expedientes de Transporte son nuevos para Economía, debido a que venían del anterior Ministerio de Infraestructura, que fue eliminado, tras el despido de Guillermo Ferraro.

¿Habrá paro de colectivos en el AMBA?

En el Gobierno saben que el mundo de las empresas de colectivos es heterogéneo, por lo que puede haber algunas más chicas que sin los desembolsos no puedan hacer frente al pago acordado con el sindicato. Pero también afirman que no puede ser algo generalizado y rechazan métodos de "extorsión".

Desde las empresas anticipan: "Si la plata entra este viernes no habrá problema. Pero sino habrá que ver si UTA nos aguanta 1 o 2 días. No está claro".

Oficialmente explican que siempre se pagan parte de los subsidios "a mes vencido", y cada semana del mes porcentaje distinto. "Eran usos y costumbres que vamos a regularizar", explicaron en la Secretaría de Transporte. Además, aseguran que parte de la deuda que reclaman las empresas es de la Provincia de Buenos Aires "y a Jorge Donofrio no le mandaron una carta documento", en referencia al secretario de Transporte de PBA.

También el Gobierno le plantea a las empresas los cambios que implementó. "En menos de 3 meses se acomodaron tarifas un 300% y se sinceraron costos de mantenimiento que venían congelados del Gobierno anterior. Las empresas dicen que no se les reconoce el precio de la unidad, pero nadie sabe cuál es", plantean en Transporte.

El debate por el costo del transporte

El costo mensual del mantenimiento del sistema que difunden las empresas y aseguran que es el "real" es calculado por ellas mismas. Los ingresos de las empresas, que antes dependían en un 90% del Estado y en un 10% de los usuarios, ahora pasó a ser del 70% del Estado y un 30% de los usuarios.

También, oficialmente se cuestiona el "costo real" que calculan y difunden las mismas empresas. Nación reconoce un costo mensual del mantenimiento del sistema de $158.600 y las empresas dicen que es de $254.463. El costo que reconoce Nación había quedado congelado por el Gobierno anterior previo a las elecciones, y Transporte lo actualizó en febrero.

#AAETAComunica %uD83C%uDFB4Indice Bondi de Febrero 2024%uD83C%uDFB4 Publicamos el relevamiento de Costos Reales de transportar pasajeros en el AMBA en condiciones de seguridad, confort y frecuencias adecuadas. Se incluye tambien el impacto de la Paritaria acordada el 2/2/24 con @utaargentina pic.twitter.com/6aScB6yiW8 — aaeta (@aaeta_arg) March 14, 2024

Además, desde Transporte le hicieron una advertencia a las empresas si paran, ante lo que consideran un método extorsivo: "Se habló sobre la obligación que tienen las empresas de cumplir con los servicios que brindan y que, en caso que los servicios se interrumpan, la consecuencia de penalidades económicas, como así también cuestiones vinculadas a las habilitaciones para realizar los servicios".