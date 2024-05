La oferta salarial del Gobierno volvió a dividir a los estatales: cómo impacta en los salarios

Luego de un mes sin paritarias, el Gobierno nacional convocó a los gremios estatales a la mesa de negociación para recomponer los salarios de la administración pública. Al igual que en las últimas negociaciones, la propuesta del Ejecutivo dividió a ATE y UPCN. Desde diciembre pasado, los ingresos de las y los trabajadores públicos se vienen deteriorando frente a la inflación por debajo de los salarios privados registrados.

"La caída del salario desde que asumió esta gestión ha sido estrepitosa. Esta propuesta es inaceptable. Lo que ofrecen ni siquiera se corresponde con los datos de inflación oficial . No podemos ser cómplices de este recorte brutal de nuestros ingresos", señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

De esta manera, rechazaron el 9,1% ofrecido por el Gobierno en la paritaria para la Administración Pública Nacional correspondiente al 2% por el mes de abril -cuando el Gobierno no convocó y no ajustó los salarios- y un 7% restante acumulativo para mayo . En total, el salario de las y los trabajadores estatales tuvo u na caída del 22,4% en su poder adquisitivo durante el último año.

Por su parte, Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) suscribió el acuerdo que marca un acumulado del 200,9% entre junio de 2023 y mayo de 2024. No obstante, el número queda muy por debajo de la inflación acumulada en el mismo período que llega a 260%

"Cuando empiece el mes de junio, decenas de miles de estatales aparecerán como nuevos pobres. Son los propios datos oficiales los que muestran que desde que asumió este Gobierno los salarios han caído en picada. A partir de ahora el ingreso promedio en la Administración Pública apenas alcanza para cubrir la mitad del costo que tiene la canasta familiar básica ", enfatizó el titular de ATE nacional.

Acorde a los últimos datos oficiales del INDEC, en abril de 2024 una familia tipo de dos adultos y dos menores necesitó $828.158 para no caer bajo la línea de la pobreza. Desde enero, el gobierno de Milei firmó tres aumentos para los estatales - 16% en enero, 12% en febrero y 8% en marzo- mientras que la inflación acumulada en el primer trimestre de 2024 fue de 51,5%. Si se incluye desde el último mes de 2023 -el Gobierno anterior había cerrado un incremento del 19% para dos tramos noviembre-diciembre- hasta abril de 2024, la inflación acumulada asciende al 106,9%.

"Para nosotros esto representa casi una falta de respeto respecto del 8,8% de inflación en abril que no se pagó y además en el marco de los despidos que están sucediendo en el Estado como los últimos 120 en el INADI, los 14.000 que ya se produjeron y los que se esperan en el futuro", cuestiona Flavio Vergara, secretario de Convenios Colectivos de ATE nacional.

Como parte de la mesa paritaria, remarca que "no sirve discutir incrementos salariales que no alcanzan a cubrir la inflación si no hay una discusión que se abra a la importancia de un Estado presente que pueda garantizarle condiciones de vida dignas a la población". A su entender, el ajuste en los salarios de las y los trabajadores -que replica los recortes y despidos en otras áreas del Estado- persigue un mismo objetivo de "atacar concretamente a la función del Estado atacando a los trabajadores y trabajadoras".

Acorde al último informe sobre Salarios Reales publicado por CIFRA, a fines de la semana pasada, el centro de estudios de CTA de las y los Trabajadores subrayó que " la reducción de los salarios registrados resultó particularmente intensa en el caso del sector público, ya que en ese caso los salarios tuvieron aumentos nominales sumamente acotados ante el recorte brutal del gasto público ".



De este modo, el salario real promedio del sector público -medido por capacidad de compra- ya había descendió un 20,6% entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, unos ocho puntos más que el desplome del salario registrado del sector privado que disminuyó un 12,1% .

A eso deben añadirse las condiciones de esta última negociación que, una vez más, pone a los salarios públicos por debajo del índice de precios si se considera el 7,5% proyectado para para mayo según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

Las paritarias en el convenio 214/06 comprenden el periodo que va de junio 2023 a mayo 2024, por lo que el sector público nacional cierra su año de negociación con un aumento del 200,9%. Al haber sido aceptado por UPCN, en calidad de gremio que nuclea el mayor número de afiliaciones en el sector, el aumento del 9,1 se extiende al conjunto de la administración pública nacional y se liquidará con los haberes de este mes.