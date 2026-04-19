La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos comenzó a aplicar una reducción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para trabajadores independientes en la Ciudad de Buenos Aires. La medida apunta a aliviar la carga fiscal y simplificar el esquema para quienes están dentro del Régimen Simplificado. El beneficio alcanza a más de 140.000 contribuyentes y se aplica de forma automática en función de la categoría y la actividad declarada. El esquema prevé distintos niveles de alivio: En estos últimos casos, los contribuyentes abonan solo el 25% del total. Para acceder, no es necesario hacer un trámite adicional. El sistema aplica el beneficio de manera directa si se cumplen las condiciones. La iniciativa está dirigida a oficios y servicios no profesionales, donde el ingreso depende principalmente del trabajo individual. Los rubros incluidos son: El beneficio se aplica automáticamente si se cumplen tres condiciones: Actualmente, unas 47.000 personas ya acceden al beneficio, cerca de 35.000 dejaron de pagar el impuesto y otras 12.000 reciben descuentos parciales. Quienes todavía no acceden pueden hacerlo si regularizan su situación. Para eso, el Gobierno porteño habilitó un plan de pagos con reducciones en intereses. El plazo para adherir y ponerse al día es hasta el 30 de abril. Una vez cumplido este requisito, el sistema incorpora automáticamente el beneficio en la liquidación mensual. La medida forma parte de una estrategia más amplia para reducir la carga impositiva sobre actividades independientes y facilitar el cumplimiento tributario.