Para Elisa Carrió, "Cristina y Macri ya fueron": la razón que dio y a quién ve con más chances de ser el próximo presidente

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió analizó la posibilidad de que Cristina Kirchner y Mauricio Macri puedan presentarse como candidatos en 2023 y aseguró que políticamente "ya fueron".

"Cristina ya fue, y Macri también", disparó la socia fundadora de Cambiemos en declaraciones a LN+, descartando así su apoyo al expresidente. "Todo el que polariza no gana. Cristina y Macri no ganan en segunda vuelta", sentenció.

Una encuesta incómoda para Larreta: pierde en la Ciudad en la interna de JxC para Presidente



La encuesta que pone contra las cuerdas al kirchnerismo: qué pasará en las elecciones si se baja Cristina Kirchner



Carrió consideró que "hay un ciclo histórico que está terminando". "La Argentina vieja chocó, hubo un juicio, un retiro, una victoria del pueblo separada de la política", señaló vinculando la coyuntura política con el triunfo de la Selección en el Mundial de Qatar.

Respecto a Cristina Kirchner, tras la condena en la causa Vialidad, Carrió sostuvo que la vicepresidenta "se tenía que retirar" de todas formas. Pronosticó también que la exmandataria será beneficiada con " prisión domiciliaria ", ya que en 2023 cumplirá 70 años.

Para Elisa Carrió, "Cristina y Macri ya fueron"

Y en relación a Mauricio Macri, señaló que su vínculo "se desgastó". "No es personal. He trabajado cuatro años con él, pero perdí esa amistad profunda, porque cada uno elige a los amigos que tiene", indicó.

Y si bien señaló que "la relación política se mantiene", hizo hincapié en que no lo va a apoyar.

A quién ve con más chances de ser el próximo presidente

Carrió admitió que trabaja con los equipos técnicos de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich de cara al próximo año, dos figuras que se llevan el grueso de la disputa interna en Juntos por el Cambio.

Respecto a Cristina Kirchner, tras la condena en la causa Vialidad, Carrió sostuvo que la vicepresidenta "se tenía que retirar" de todas formas.

También indicó que estudia el tema energético con Gerardo Morales, de la UCR, pero evitó dar definiciones sobre quién será candidato.

"No tengo candidato", se atajó ante la consulta sobre su expreso apoyo a alguno de lo nombres en danza dentro de la oposición como presidenciables.

No obstante, como lo insinuó en otras oportunidades, no descartó por completo la posibilidad de lanzarse a la carrera electoral. "Si no hay garantías morales, puedo ser candidata", señaló.