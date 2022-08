Pañuelo verde y trabas a Pfizer: quién es Cecilia Moreau, la reemplazante de Massa en el Congreso

Cecilia Moreau fue la candidata de Sergio Massa desde el minuto cero para que lo reemplace al frente de la Cámara de Diputados desde el momento en que se definió su desembarco en el Gabinete de Alberto Fernández. Se trata de la diputada del Frente Renovador, hija del radical K Leopoldo Moreau, que mantiene buen diálogo con el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner .

Finalmente, el deseo de Massa se hizo realidad. Fue nombrado "superministro" y no perdió la presidencia de Diputados. Quedó en manos de su ladera Cecilia Moreau. Según averiguó El Cronista, hubo consenso dentro del Frente de Todos alrededor del nombre de la diputada. Mañana a las 12 se cumplirá la formalidad de ser avalada dentro del bloque oficialista. Pero el ascenso ya está definido. Moreau, quien podría asumir mañana mismo, será la primera mujer de la historia en presidir la Cámara.

Respecto a la actitud de la oposición, no está definido su JxC acompañará en bloque. Pero tampoco trabará la consagración de Moreau. "Una gran mayoría dispuesta a la abstención mañana. Algunos que quieren votar en contra. No habrá una decisión orgánica porque se vota con la mano alzada, no es nominal. Y no se necesitan 129, apenas mayoría simple. Si gran parte de JxC se abstiene, Moreau tiene la vía libre", confirman desde la alianza opositora.

Su nombramiento al frente de Diputados retrotrae a la Argentina del ´89. Cuando por la renuncia de Juan Carlos Pugliese al frente de Diputados, para recalar en el Ministerio de Economía fue Leopoldo Moreau quien lo sucedió. Casi 33 años después, la historia se repite. Esta vez, con una mujer.

Como en el '89 con Juan Carlos Pugliese y Leopoldo Moreau, Sergio Massa busca que la historia se repita y apuesta por Cecilia Moreau

Con fuertes críticas, Cecilia Moreau "pica en punta" para suceder a Sergio Massa

De carácter fuerte, la bonaerense es una de las figuras más influyentes de la Cámara baja. Ocupa el rol de vicepresidenta del bloque del Frente de Todos desde el año 2019. Su cargo quedó ratificado luego de que Máximo Kirchner renunciara a la presidencia del bloque, dejándola en manos de Germán Martínez.

Además, Moreau preside una de las comisiones más importante de la Cámara: Legislación General. Allí se trató una de las leyes que mayor resonancia tuvo en lo que va del año: la reforma de la Ley de Alquileres. Si bien la renovadora logró que el Frente de Todos se hiciera con el dictamen de mayoría, el debate quedó trabado y jamás se trasladó al recinto.

Moreau también fue una de las que más empujó la legalización del aborto. Es más, durante su debate en comisión, hacia finales del 2020, contó que ella misma se había practicado un aborto cuando tenía apenas 16 años. "Yo era una nena que quería tener una vida", recordó con la voz entrecortada. Su relato trascendió el ámbito del Congreso y se volvió viral.

Tiempo después, Moreau volvió a estar en el centro de la escena. Fue cuando se supo que había sido ella la que sugirió agregar la palabra "negligencia" en la ley que habilitaba la compra de vacunas contra el Covid-19. Esa palabra, derivó en complicaciones con el laboratorio Pfizer. Según justificó, Perú y Brasil "tuvieron que entregar sus recursos naturales" para comprar vacunas del laboratorio estadounidense.

Moreau es impulsora o cofirmante de una gran cantidad de iniciativas, en buena medida, de corte social y vinculados con la salud. Uno de los últimos proyectos que presentó busca conformar una base de datos de los deudores alimentarios de todo el país. También, impulsó una iniciativa que busca incorporar la equinoterapia, como método terapéutico, al Plan Médico Obligatorio.

Moreau preside una de las comisiones más importantes de la Cámara baja.

Entre el listado de proyectos que presentó, hay uno que llama la atención. Data del año 2019 y busca "expresar repudio por el comercial estigmatizante y discriminatorio de la campaña publicitaria "colorados" de la marca Burger King".

Grieta familiar

Al igual que su padre, Moreau militó en la UCR, hasta el año 2014, que decidió dejar el partido centenario para sumarse a las filas del Frente Renovador, y no del kirchnerismo, como Leopoldo.

En medio de un set de filmación, Sergio Massa confirmó su desembarco en el Gabinete

Cómo piensa Juan Marino, el piquetero trotskista que asumirá en lugar de Sergio Massa

La propia diputada reconoció que las diferencias tuvieron sus implicancias en la familia. "Para serte honesta la relación no es la misma. Si yo vengo y te digo que no pasa nada y que los domingos comemos y hablamos de otras cosas es mentira. Siento que en algún punto nos distancia esta situación, sin perder el afecto y el amor. Es preferible no sentarnos un domingo a comer para no terminar discutiendo, también sería careta sentarnos a hablar del clima", contó en una entrevista en el programa Lado D, en diciembre de 2017.

A la vez, Moreau está vinculada con el radical "albertista" Leandro Santoro. Fueron pareja y tuvieron una hija juntos.