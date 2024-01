Festeja el mercado: tras el FMI, rebotan los bonos aunque las acciones se hacen rogar

Los bonos argentinos extienden las subas de ayer luego de la confirmación del acuerdo con el FMI. La deuda prácticamente regresó a los valores de comienzo de año y el mercado se mantiene optimista sobre el futuro de los bonos.

Las acciones argentinas en Wall Street y en la Bolsa operan mixtas, influidas por la situación del mercado en los EE.UU., tras conocerse un decepcionante dato de inflación.

Apertura alcista en los Globales

Todos los tramos de la curva argentina operan al alza el jueves. El Global 2029 y el Global 2030 avanzan 1,62% cada uno.

En el tramo medio, los globales a 2035 y 2038 registran ganancias e 2,1% y 1,6% respectivamente, mientras que los bonos más largos avanzan 2,06% y 2,2% en los vencimientos a 2041 y 2046.

Con la recuperación actual, los bonos han recuperado fuertemente las pérdidas registradas desde mediados de diciembre.

Los Globales habían registrado pérdidas de hasta 10,5% desde mediados de diciembre, y gracias a la recuperación actual, las bajas se moderaron a niveles de -5% y -3% desde los picos recientes.

Acuerdo con el FMI

La recuperación de los últimos días en la deuda se debe fundamentalmente a que el Gobierno alcanzó un acuerdo con el FMI por la séptima revisión del programa y que estaba pendiente desde noviembre pasado.

De esta manera, la Argentina accedería a un desembolso por u$s 4700 millones, sujeto a aprobación del Board del organismo, a pesar de haberse desviado significativamente de las metas acordadas con la gestión anterior.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones destacaron que este desembolso es superior a los casi u$s 3300 millones que estaban previstos por completar la séptima revisión del acuerdo.

"Veíamos factible que el FMI adelantara desembolsos. El monto confirmado indica que se adelantaría la totalidad del desembolso de marzo por alrededor de u$s 1100 millones, correspondiente a la revisión del cuarto trimestre de 2023, y parte del de junio por otros u$s 1100 millones, correspondiente a la revisión del primer trimestre de 2024. No hay new money, sino una reprogramación del esquema de desembolsos", dijeron.

Por otro lado, de los u$s 4700 millones, un total de u$s 920 millones se usarán para saldar el préstamo puente con la CAF que se utilizó para pagarle al FMI en diciembre.

Estos desembolsos se usarán para afrontar los pagos de capital en enero por u$s 1960 millones, los de intereses en febrero por u$s 810 millones y parte de los de capital en abril por u$s 1960 millones.

"El desembolso neto será de alrededor de u$s 3780 millones, que servirá para afrontar los compromisos con el organismo entre enero y abril. Para completar la totalidad del pago de capital de abril, se deberán usar reservas propias o pedir un préstamo puente con algún organismo por alrededor de u$s 950 millones", comentaron desde PPI.

De esta manera, advirtieron también que habrá que buscar financiamiento para cumplir con las obligaciones de 2024.

"Tras este desembolso, restarían por recibirse casi u$s 800 millones en junio y u$s 1100 millones en septiembre, resultando en un flujo neto con el FMI por -u$s 2000 millones en 2024", detallaron desde PPI.

Dentro del acuerdo, también se actualizaron las metas del programa ya que el gobierno tiene planes de consolidación fiscal y externa más ambiciosos.

"El gobierno propone alcanzar un superávit primario del 2% del PBI (consistente con equilibrio fiscal) y acumular reservas netas por u$s 10.000 millones en 2024, incluyendo u$s 2700 millones de fines de 2023. El programa inicial firmado a principios de 2022 contemplaba un déficit primario de 0,9% del PBI y acumulación de reservas netas por u$s 5200 millones para 2024", puntualizaron desde Facimex Valores.

Potencial alcista

Dado estos avances con el FMI, el mercado ve valor en los bonos argentinos a mediano plazo.

Desde PPI se muestran optimistas sobre el futuro de la deuda y estimaron que el rendimiento de Argentina podría converger a niveles similares a países con una calificación un escalón por encima de la nuestra (B-).

"El futuro para la deuda soberana en dólares parece ser optimista. En primer lugar, el principal objetivo de la nueva administración es el ordenamiento fiscal. Además, busca alcanzar una normalización del mercado cambiario y se avecina una cosecha gruesa que promete ser satisfactoria. Con estos factores y metas se podría lograr una notable acumulación de reservas lo que disminuiría la necesidad de financiamiento", detallaron.

En ese sentido, remarcaron que "en este contexto, podríamos presenciar una normalización de la curva de bonos soberanos".

El potencial alcista que calculan los analistas de PPI en un contexto de convergencia hacia créditos "B" y "B+", es de entre 102% y 130% en los distintos tramos de la curva y ganancias de entre 98% y 119% si la convergencia fuese hacia créditos "B-"

La expectativa está puesta en que las reformas aplicadas por el Gobierno de Milei puedan corregir los desequilibrios macroeconómicos que sufre la Argentina.

De lograrlo, los bonos argentinos podrían intentar alcanzar un valor similar a créditos de otros países.

Los analistas de Schroders detallaron cual sería el potencial alcista que tendrían los bonos soberanos en dólares si convergiesen a la curva promedio de los pares más próximos, con Rating entre BB+ y B-.

La conclusión de Schroders es que, en un escenario de administración satisfactoria de la deuda, los bonos más cortos (2029 y 2030) son los que evidenciarían el mayor potencial alcista producto de una mayor compresión, especialmente si la convergencia se hace a los pares de peor Rating.

Según cálculos de Schroders, si la Argentina cotizase como Ecuador, Egipto, Turquía o Nigeria, el potencial alcista sería de entre 141% en el GD29, mientras que el GD30, y el GD35 subirían 121% y 119% respectivamente.

Finalmente según cálculos de la Consultora 1816, en el caso en que los bonos argentinos puedan pasar a rendir 15% en el próximo año, los bonos podrían subir entre 46% y 89% desde los valores actuales.

Acciones mixtas

En la apertura de hoy, el S&P Merval en pesos baja 0,9%, hasta los 1.061.033 puntos, mientras que medido en dólares rebota 0,4%, hasta los u$s 908.

En términos de ADR, estos operan de manera mixta.





Del lado bajista se destacan Grupo Supervielle, Banco Macro, Pampa, IRSA y Grupo Financiero Galicia, con caídas de entre 0,8% y 2,5%.

En cambio, del lado alcista se ubican Despegar, AdecoAgro, Telecom y Cresud, que suben entre 0,4% y 2,4%.