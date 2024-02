Según Milei, todavía falta lo peor del ajuste: "El momento más duro va a ser..."

Luego de la caída de la reunión del Consejo del Salario Mínimo para definir nuevos aumentos para el haber básico, el presidente Javier Milei opinó al respecto y dijo que no seguirá el procedimiento que dispone la ley para decretar desde el Ejecutivo el aumento correspondiente.

En diálogo con Radio Rivadavia, el mandatario habló también de la caída de la Ley ómnibus en la Cámara de Diputados y se explayó sobre el panorama económico al tocar temas como la dolarización y cuando espera levantar el cepo cambiario.

En el plano económico, el Presidente se refirió también a la fórmula jubilatoria, cuyo aumento deberá definirse en los próximos días, y se explayó sobre las políticas de contención social que planean desde el Gobierno: todas las definiciones.

Cepo, dolarización, jubilaciones y paritarias: las definiciones de Javier Milei

En primer lugar, respecto a la Ley Bases, el mandatario la catalogó de un "éxito político" pese a su caída en la Cámara Baja: Milei cree que esto es así debido a que logró "ordenar el tablero político" al traccionar el apoyo del PRO. Ahora, incluso se baraja la posibilidad de un acuerdo con este partido opositor a nivel legislativo.

El Presidente también fue consultado sobre la posibilidad de dolarizar y de eliminar el cepo cambiario, a lo que aseguró que, cuando el Gobierno termine de "limpiar los pasivos remunerados del Banco Central" y lleve a cabo una "reforma financiera", entonces se podrá dolarizar.

Respecto a cuándo sería posible esto, señaló que el Gobierno está "en el proceso de saneamiento del Banco Central" de forma "voluntaria, por mecanismo de mercado". Entonces, el momento "va a depender de que la gente decida pasarse al Bopreal y seguir limpiando".

"Es posible abrir el cepo a mediados de este año".

A esto sumó que, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), si la Argentina sigue "haciendo esto al ritmo" actual, con la "limpieza" del BCRA, es posible "abrir el cepo a mediados de este año" .

Y profundizó: "Este es un dato muy importante porque si tengo la tasa de inflación cayendo y voy a abrir el cepo, cuando vos lo eliminás, se elimina el exceso de demanda de dólares y todos los excesos de oferta se eliminan, entonces te baja la tasa de interés, te aumenta la actividad, el empleo y los salarios reales, y te caen los pobres e indigentes".

Por otro lado, luego de la caída de la reunión del Consejo del Salario Mínimo sin ningún acuerdo, Milei también se mostró reacio a definir una nueva suba del haber básico por decreto tal como estipula el artículo 137 del estatuto de la entidad.

También dijo que no piensa llamar a la paritaria nacional docente, punto de conflicto de cara al inicio de las clases, y que su idea es que el Gobierno no intervenga en negociaciones paritarias entre los trabajadores y las empresas.

"No creo en que un político pueda definir un precio a mano. Ni se me ocurre [emitir un decreto para aumentar el salario mínimo] ¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio?", cuestionó.

En cuanto a los salarios docentes, dijo que se trata de un problema de las provincias y remarcó: "Eso de estar fijando precios mínimos no nos gusta. Los precios tienen que ser precios de mercado".

Finalmente, se refirió al anuncio realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre la eliminación de fondos fiduciarios por u$s 2.000 millones y apuntó: "Vamos a ir contra todas las cajas de la política a fondo".

Javier Milei habló con Radio Rivadavia.

Ajuste y contención social: los planes de Milei

En otro tramo de la entrevista, el presidente Javier Milei habló sobre los planes de contención social del Gobierno ante la aceleración de la inflación por la corrección de precios de la economía y el efecto de la devaluación, y dijo que aún resta pasar los peores meses del ajuste.

Consultado sobre si "terminó el ajuste", Milei dijo que no y se explayó: "Hasta que no tengas solidificado el equilibrio fiscal en la línea financiera, nosotros no vamos a relajar ni medio milímetro".

Así, adelantó que los próximos meses seguirán siendo "duros", con un esquema tipo V con una fuerte caída inicial y luego una recuperación.

Según las estimaciones del FMI, Milei señaló que se espera un primer tramo cayendo, con el momento más duro en torno a marzo-abril , que es cuando tocas fondo y ahí empezás a rebotar, y cuando abrís el cepo, la economía se dispara hacia adelante".

Contra esto, el Presidente aseguró que el Gobierno está "trabajando mucho en la contención social" y se refirió a las dos medidas ya anunciadas -aunque sin detalles- de cara al inicio de las clases: los vouchers para la compra de útiles y ropa y "contención financiera para que los chicos puedan seguir yendo al mismo colegio", la cual se aplicaría a través de planes de financiamiento.