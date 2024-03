El grito de Kicillof y la resistencia de los gobernadores que acudieron a la Rosada

El jueves 7 durante la inauguración de la obra de ampliación de un colegio secundario en La Madrid, municipio gobernado por el radical Martín Randazzo, el director general de Cultura y Educación de Buenos Aires, Alberto Sileoni, contó lo que le había sucedido al visitar una escuela en La Plata.

Dijo que cuando llegó, a media mañana, le llamó la atención que hubiera varios familiares de los niños en la vereda o deambulando en los alrededores. Pidió que alguien preguntara qué pasaba. Madres, padres, tíos o abuelos respondieron que no podían llevar a los chicos, regresar a sus casas y volver a buscarlos al final de la jornada escolar. "Serían cuatro boletos de colectivo, no los puedo pagar", repitieron los familiares frente a la puerta de la escuela.

De la misma manera y en la apertura de sesiones de Buenos Aires el gobernador Axel Kicillof dio una lista de aumentos de precios de medicamentos para graficar lo que describió como "una masacre social" y el rol del Estado que defiende, como casi todos los demás gobernadores que entre otras cosas reclaman a Javier Milei reactivar la obra pública.

Durante el resto de la semana Kicillof inauguró varias obras escolares. En Rafael Castillo, La Matanza, descargó todo su enojo con Milei por un nuevo recorte para Buenos Aires y el resto de las provincias: el equivalente al pago de la quinta hora escolar en el marco de un programa nacional con vencimiento en 2027. Tras las quejas y como señal de distención en vísperas de la cumbre de gobernadores convocada a Casa Rosada el Gobierno retrotrajo el hachazo y transfirió las partidas correspondientes.

En General La Madrid Kicillof inauguró obras con el intendente radical Martín Randazzo y Alberto Sileoni

En Buenos Aires 2200 escuelas tienen jornada extendida o completa. Otras 60 debían sumarse este año pero la ampliación se frenó cuando dejaron de recibir la transferencia nacional, como también ocurrió con el Fonid que representa un 10% del salario docente y el Fofofi que en gran parte se destina al salario policial.

"Son 45 días de clases más, Milei con su motosierra se robó 45 días de clases en la provincia de Buenos Aires. Milei cortó la quinta hora, Milei cortó el Fonid, Milei cortó la obra pública" gritó el gobernador. Lo mismo ocurrió con Santiago del Estero, Santa Fe y Chaco, por ejemplo.

Cumbre con promesas en Casa Rosada

Con ese mínimo 'triunfo' los gobernadores llegaron en la tarde del viernes a Casa Rosada. "Hay que reclamar, hay que gritar" dijeron desde la capital bonaerense donde creen que no todo está perdido frente al avance de Milei.

Especialmente alineados se vio a los representantes patagónicos que unificaron posiciones el jueves en la cumbre regional de Puerto Madryn. La dureza de Sergio Ziliotto (La Pampa) y del rionegrino Alberto Weretilneck, ayudó a aglutinar en Chubut. Incluso Ignacio Torres, único del PRO en el grupo, se muestra dialoguista pero firme ante el gobierno nacional. Entre otras coincidencias, se resisten a volver a sus distritos a decir que votarán la Ley de Bases de Milei a cambio de volver a instaurar la cuarta categoría de Ganancias.

El santacruceño Claudio Vidal, del gremio de los petroleros, estaría en un grave aprieto. En una entrevista con Letra P fue claro: " Volver a discutir Ganancias sería faltarle el respeto a los trabajadores y a los argentinos. Es una medida que no voy a acompañar como trabajador. Más allá de que soy gobernador de Santa Cruz, y que los fondos los necesitamos, el trabajo no es ganancia ". En la cita de los seis gobernadores de la Patagonia, a la que fue invitado Milei pero no aceptó la invitación, estuvo el secretario general de la CGT, Héctor Daer.

A pesar de la tensión los mandatarios celebraron, entre comillas, el diálogo de cuatro horas con el jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro el Interior Guillermo Francos. Primero porque coincidieron en que fue algo así como una rendición y que el Gobierno -con presión del FMI- se vio obligado a aceptarlos como interlocutores.

En segundo lugar porque el tono fue muy distinto al que escucharon dos meses atrás cuando el propio Milei buscó imponer un paquete legislativo que ahora reduce a no más de 190 artículos. El problema serán de todos modos muchos de esos 190 artículos que parecen no haber cambiado y que trabajaron su tratamiento en Diputados.





Ganancias, un problema

En radio Mitre el rionegrino Weretilneck se mostró optimista aunque subrayó que el avance "depende del texto fino de la ley y de la muñeca negociadora del gobierno central. Es un Gobierno poco proclive a aceptar ideas de otro, con un sesgo autoritario bastante importante. Hay que ver si existe el sentarse a dialogar y aceptar modificaciones y distintos puntos de vista".

Su vecino Rolando Figueroa también destacó el camino del diálogo y ratificó en redes sociales que "los patagónicos dejamos en claro que no queremos el Impuesto a las Ganancias para nuestros trabajadores". Todos, sin distinción, siguen las conversaciones en un chat general y en otros chats más reducidos.

Terminamos una productiva reunión entre representantes de las provincias y el Gobierno Nacional, donde se ha abierto un buen canal de diálogo.



Los patagónicos dejamos en claro que no queremos el Impuesto a las Ganancias para nuestros trabajadores.



El diálogo siempre es el... pic.twitter.com/o2z4CPel4W — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) March 8, 2024

Frente a Plaza de Mayo hablaron dos dirigentes del PRO, Ignacio Torres y el jefe de gobierno de la Ciudad, Jorge Macri. "Fue una reunión productiva, generosa de parte de los gobernadores y del gobierno nacional que es un buen punto de partida para lograr una Ley de Bases. Fue una buena reunión donde se escuchó a todos y el gobierno está proponiendo una ley similar a la anterior pero apoyada en los temas que ya tenía consenso", explicó el jefe de gobierno porteño en tono conciliador, pero dando cuenta de que se volvió al punto en el que se congelaron las conversaciones cuando en el Congreso se frustró el avance de la Ley ómnibus.







Un peronista aliado al Gobierno

Tanto diálogo no incluye evidentemente un apoyo ciego. Recién arrancan las discusiones. Fue evidente en la conferencia oficial que dio el ministro Francos flanqueado por Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y el peronista de Tucumán Osvaldo Jaldo. Mientras Frigerio (Juntos por el Cambio) se mostraba cauto y planteaba que habrá que ver "cómo se distribuye el esfuerzo de todos los contribuyentes", el peronista que rompió su partido y el bloque en el Congreso se abrazó al gobierno nacional. "Nos comprometimos a colaborar" anunció y agregó que "queremos que a este Gobierno le vaya bien".

"El Gobierno no amplió, son dos gobernadores que habían acompañado la Ley Bases", recordaron fuentes del justicialismo donde buscan consolidar posiciones con la urgencia de contener a aquellos que dudan y tienen posiciones "más resbaladizas ". En la lista figuran dirigentes cercanos como Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones) y también el catamarqueño peronista Raúl Jalil.

El futuro del peronismo tras MILEI | Quién encabeza la reconstrucción del PJ en busca de los 'heridos' del kirchnerismo - El Cronista

¿Qué elogia y qué critica el FMI de la Argentina? - El Cronista

Ninguno de los provinciales ni ningún radical o dialoguista del PJ se subió al estrado oficial. Eligieron marcar sus diferencias y necesidades en privado y lo mismo hicieron con sus coincidencias en los casos en que las hay. La mayoría cede ante el Gobierno los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) o pide coparticiparlos. Algunos ni siquiera recibían y siempre fueron discrecionales. Dan por perdidos los subsidios al Transporte pero esperan imponer la ley en defensa del Fonid en el Congreso. En tal caso Milei se reservará el derecho a la negociación o la amenaza del veto.

Más allá de las diferencias partidarias, hay una grieta primaria entre gobernadores. A Buenos Aires le conviene discutir la Coparticipación porque aporta más de lo que recibe. También a los de la Patagonia. Los del Norte en cambio se conforman con la vuelta de Ganancias, que es coparticipable, antes que discutir el cambio de la ecuación general que los beneficia.