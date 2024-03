Javier Milei con los gobernadores, EN VIVO: las últimas noticias de la reunión en Casa Rosada

Ricardo López Murphy apuntó contra el Gobierno por el aumento salarial del 30% a los legisladores que se retrotrajo: "Lo que hay que hacer es poner blanco sobre negro las remuneraciones de todo el sector público. Ahí se verá que los legisladores no son los más beneficiados".

"Me parece fantástico realizar un ajuste en las remuneraciones del sector público, pero si se utiliza el mismo criterio con todos los funcionarios públicos de todas las áreas del Estado. Tiene que ser a todos: a los jueces, al personal del Banco Central, de la AFIP. Se tiene que aplicar el mismo criterio", remarcó el diputado nacional.

Y criticó a Menem y Villarruel: "Si lo único que se quiere es perseguir a los miembros del Congreso, entonces no sirve. El temor a no poder sostener las resoluciones, ese riesgo de no poder hacerse cargo de lo que uno hace debilita el liderazgo".