El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano , amenazó con convocar a un paro para este lunes 8 de abril si el Gobierno nacional no homologa el acuerdo paritario al que llegaron con las cámaras empresarias.

"Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país ", advirtió el hijo de Hugo Moyano, en caso de que para este día no se haya validado el aumento salarial.

El aumento que el sindicato pactó con los empresarios contempla un 45% en dos tramos (25% en marzo y otro 20% en abril), lo que supera el tope impuesto por el Ministerio de Economía

" Va a haber un paro general desde el gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado ", señaló Moyano anoche en una entrevista con C5N.

Pablo Moyano desafía al Gobierno y amenaza con un paro para este lunes

" Las paritarias están, lo que no hay es homologación . En Camioneros hay tres cámaras, Faetyl, Fadeeac y Catac. Las tres firmaron, una en disidencia. De Fadeeac, ocho miembros votaron a favor y cinco, en contra. ¿Qué hicieron esos cinco en contra? Que son empresas de Santiago del Estero, de Corrientes y de otra provincia, afines al macrismo: fueron a la Justicia para no pagar el aumento de 45%", expuso el líder sindical.

La Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, es quien debe homologar el acuerdo.

El acuerdo entre el gremio y los representantes de las cámaras empresariales se firmó a fines de febrero, cuando se logró un aumento salarial del 45% en dos tramos.

Según fuentes gremiales, "se firmó un acuerdo, en el marco de la audiencia convocada en la sede de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación, que consta de un 25% de aumento salarial que se aplicará sobre los haberes de marzo y un 20% sobre los haberes de abril".

"Las partes se encontraban bastante lejos en la negociación" ya que en la audiencia previa el sindicalista Jorge Taboada "rechazó de plano" el incremento salarial de 15% propuesto por las cámaras empresarias.

El gremio de Camioneros informó que logró el acuerdo de 45% en dos meses, "luego de un cuarto intermedio", ya que desde el sindicato pretendían un 35% para cada uno de los meses, mientras que los empresarios habían ofrecido un escaso 15% para marzo y otro porcentaje similar para el mes de abril.