Oficial | Te otorgarán una ayuda mensual de 300 euros si te jubilaste entre 2016 y 2021: ¿cómo solicitarla y cuáles son los requisitos?

La pensión llega cada mes con la misma cifra y casi nadie la discute. El importe se calculó al tramitar la jubilación, quedó fijado en una resolución y ahí sigue año tras año. Nadie avisa después de que esa cantidad podría ser bastante más alta.

Existe un complemento que eleva la pensión hasta un 15% de por vida, con todos los atrasos acumulados. En los tramos altos supera los 500 euros al mes y en muchos perfiles ronda los 300. La Seguridad Social no lo reconoce de oficio: hay que pedirlo.

¿Quiénes pueden solicitar la ayuda de 140 euros mensuales? Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuáles son los requisitos para reclamar el complemento?

El primer grupo son los hombres que quedaron fuera durante años por una norma que reservaba el complemento a las mujeres. Las condiciones son cuatro:

Pensión contributiva reconocida entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021 .

Al menos dos hijos , biológicos o adoptados.

No haber cobrado ya el antiguo complemento de maternidad.

Solicitarlo de forma expresa ante el INSS.

Vale para jubilación, viudedad e incapacidad permanente. Y hay un detalle que casi nadie conoce: el padre puede cobrarlo aunque la madre ya lo esté percibiendo, porque aquel complemento se configuró como individual, según un criterio de gestión de la Seguridad Social de marzo de 2024.

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Cuánto sube la pensión y cómo se llega a los 300 euros al mes

El complemento se calcula como un porcentaje sobre la pensión, de modo que el importe cambia en cada caso: 5% con dos hijos, 10% con tres y 15% con cuatro o más.

La aritmética explica el techo. La pensión máxima de 2026 está fijada en 3.359,60 euros mensuales, así que un 15% se acerca a los 504 euros. Los 300 euros se alcanzan, por ejemplo, con cuatro hijos y una pensión de unos 2.000 euros. Con la pensión media, de 1.363 euros, y dos hijos, la subida ronda los 68 euros al mes.

Qué pueden reclamar los jubilados a partir de 2021

Aquí está la novedad que pocos medios cuentan. El antiguo complemento fue sustituido el 4 de febrero de 2021 por el de brecha de género, que funciona con cuantía fija por hijo y alcanza los 36,90 euros mensuales en 2026, con un máximo de cuatro hijos.

Ese también acabó en Europa. La STJUE de 15 de mayo de 2025 resolvió que los hombres deben percibirlo en las mismas condiciones que las mujeres, y el Tribunal Supremo aplicó la doctrina en junio de ese año.

Desde cuándo se cobran los atrasos y por qué el derecho no caduca

El Supremo fijó que el antiguo complemento produce efectos desde la fecha del hecho causante de la pensión, y no desde la solicitud (STS 487/2022, de 30 de mayo). En carreras largas eso significa varios miles de euros de golpe.

Además, la reclamación no prescribe. La STS 322/2024, de 21 de febrero estableció que la reparación exige efectos “ex tunc”, desde el origen, aunque hayan pasado más de cinco años.