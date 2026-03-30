Tras un inicio de 2026 marcado por fuertes subas de precios, en el mercado de la carne vacuna comienzan a aparecer señales de estabilización con oferta restringida, demanda internacional firme y un proceso incipiente de recomposición del ciclo ganadero. En este escenario, analistas señalan que el sector podría estar transitando hacia un nuevo equilibrio caracterizado por menos consumo interno y mayores exportaciones. Según un informe de la Fundación Mediterránea, en febrero el precio de la carne vacuna al consumidor alcanzó los $15.895 por kilo, el valor mensual más alto de las últimas dos décadas en términos reales. El nivel se ubicó 22% por encima del registrado en el mismo mes de 2025 y 32% por encima del promedio del período 2006–2025 medido a precios constantes. La suba en el mostrador estuvo acompañada por un fuerte aumento del precio de la hacienda. En el mercado de Cañuelas, el novillito —categoría que abastece mayormente al consumo interno— promedió $4745 por kilo vivo, también el valor real más elevado de los últimos veinte años. Ese registro representa un incremento de 27% respecto de febrero de 2025 y de 43% frente al promedio de las últimas dos décadas. El escenario de precios elevados también fue confirmado por un informe reciente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que analiza los resultados económicos de la actividad ganadera. Según ese relevamiento, durante el primer trimestre del año los precios de la hacienda en pie continuaron en ascenso, con aumentos cercanos al 10% en las categorías destinadas a faena y de alrededor del 11% en los terneros de invernada. En términos reales, tanto el novillito como el ternero de invernada se ubican actualmente en los valores máximos de sus respectivas series históricas. En el caso del novillito, el precio promedio muestra una suba interanual de 35% y se ubica cerca de 60% por encima del promedio de los últimos quince años. En el segmento de invernada, la referencia de precios del ternero en el mercado ROSGAN alcanzó en febrero los $6269 por kilo, lo que implica un incremento real de 51% frente a febrero de 2025 y de 75% respecto del promedio del período 2011–2025. En marzo, la tendencia continuó acelerándose, con valores de referencia cercanos a $6809 por kilo. Este fuerte encarecimiento del ganado explica en gran parte el aumento observado en el precio final de la carne, pero al mismo tiempo está impulsando márgenes económicos particularmente favorables para la producción primaria. De acuerdo con los cálculos de la BCR los márgenes de las actividades ganaderas se ubican actualmente en niveles máximos históricos. En un modelo de cría desarrollado sobre campos de la Cuenca del Salado, con 260 vacas y un destete del 72%, el margen bruto se estima en unos $374.000 por hectárea, lo que representa una mejora real de 59% frente al año anterior y de 62% respecto del promedio de la última década. Los sistemas de ciclo completo también muestran resultados destacados. En un modelo representativo del centro-sur de Córdoba, con 220 vacas sobre 330 hectáreas, el margen bruto supera los $ 406.000 por hectárea, con incrementos reales de 77% frente al año previo y de 79% respecto del promedio de los últimos diez ciclos productivos. Incluso en los sistemas de invernada —donde el costo de reposición del ternero es elevado— los resultados siguen siendo positivos. En esquemas de alta productividad, el margen puede ubicarse en torno a $833.000 por hectárea, un 45% por encima del año anterior. Parte de este desempeño favorable se explica por la relación actual entre el precio del novillito y el costo del maíz. Según el informe, por cada kilo de novillito vendido hoy es posible comprar alrededor de 20 kilos de maíz, casi el doble de la capacidad de compra observada históricamente bajo esa misma relación de intercambio. El informe de la Fundación Mediterránea atribuye la revalorización de la carne a un fenómeno de escasez de oferta que se manifiesta tanto a nivel local como internacional. En el plano interno, el sector ganadero comenzó a mostrar señales de retención de animales, especialmente hembras, lo que refleja mejores expectativas sobre la actividad y un proceso de recomposición del rodeo. Este comportamiento suele darse cuando los productores deciden apostar por ciclos productivos más largos para aumentar el stock ganadero. Aun así, durante marzo los precios de la hacienda comenzaron a estabilizarse, lo que podría indicar que el mercado alcanzó un equilibrio transitorio y que nuevas subas resultan más difíciles de convalidar en el corto plazo. El fuerte aumento del precio del ganado también está generando tensiones en otros eslabones de la cadena. De acuerdo con el informe de la entidad rosarina el encarecimiento de la hacienda está deteriorando los márgenes operativos de la industria frigorífica, que enfrenta mayores costos de abastecimiento. Al mismo tiempo, comienzan a aparecer dificultades para trasladar completamente esos aumentos al consumidor final. En este contexto, la demanda interna empieza a mostrar señales de saturación frente a los niveles actuales de precios, lo que introduce un factor adicional de incertidumbre para la cadena. El escenario externo también contribuye a sostener los precios. El mercado mundial de carne bovina atraviesa un período de valores firmes impulsado por restricciones de oferta y una demanda internacional que se mantiene elevada. Las proyecciones del United States Department of Agriculture anticipan que en 2026 la producción de los principales países exportadores caerá tras varios años de expansión. Entre los casos más relevantes se destaca Brasil, con una contracción estimada de 5,3%, vinculada a su propio ciclo ganadero. Al mismo tiempo, China continúa siendo el principal motor del comercio global, concentrando cerca de un tercio de las importaciones mundiales de carne bovina. En el mercado interno, la principal variable que explica la dinámica actual es la oferta. Durante el primer bimestre de 2026 se produjeron 456,7 mil toneladas de carne bovina (res con hueso), lo que representa una caída de 9,1% respecto del mismo período del año anterior. Si esta tendencia se mantuviera durante todo el año, la producción total podría reducirse en unas 285 mil toneladas, un volumen significativo considerando que el consumo interno absorbió alrededor de 2,3 millones de toneladas en 2025. En el escenario más restrictivo, la disponibilidad de carne bovina podría caer hasta unos 43 kilos por habitante en 2026, entre 6 y 7 kilos menos que el año pasado. Para la Fundación Mediterránea, el dilema entre mercado interno y exportaciones debe interpretarse como un fenómeno cíclico. La retención de animales —clave para recomponer el stock ganadero— reduce la oferta en el corto plazo, pero es la única vía sostenible para expandir la producción en el mediano plazo. En ese contexto, el mercado de la carne podría estar transitando hacia un nuevo equilibrio caracterizado por una mayor inserción internacional, precios elevados y un consumo interno que tenderá a ajustarse. A la vez, la evolución de los precios relativos podría impulsar una mayor diversificación del consumo hacia otras proteínas animales, especialmente la carne porcina, consolidando cambios más profundos en la dieta de los argentinos.