La carne vacuna registró un incremento interanual del 16% en el precio promedio de exportación, que se ubica en 5.648 dólares por tonelada, según datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC), lo que muestra un escenario de precios sostenidos en los principales mercados internacionales. Durante la semana del 15 al 21 de marzo, el país exportó 3.918 toneladas de carne vacuna en peso canal, alcanzando un precio promedio semanal de 6.251 dólares por tonelada. Estas operaciones generaron ingresos por 24,5 millones de dólares, de acuerdo a las cifras oficiales El indicador móvil de 30 días muestra exportaciones por 39.105 toneladas peso canal, con un valor medio de 5.648 dólares por tonelada y ventas acumuladas por 220,8 millones de dólares. En lo que va del año, las exportaciones de carne vacuna alcanzan las 108.566 toneladas peso canal, con ingresos por 593,2 millones de dólares y un Ingreso Medio de Exportación de 5.464 dólares por tonelada. Si bien el volumen presenta una caída interanual de 6,2%, el incremento del 16% en el precio promedio compensa parcialmente esta baja, sosteniendo el ingreso total en niveles elevados. El bloque formado por México, EEUU y Canadá (conocido como Usmca) lidera las colocaciones con 46.722 toneladas, prácticamente sin variaciones respecto a 2025. En este bloque EEUU concentra la mayor parte de las compras con 43.362 toneladas, registrando una leve caída de 1,4%, mientras que Canadá muestra un crecimiento de 3,5%, alcanzando 2.718 toneladas. China se mantiene como el segundo principal destino, con 35.503 toneladas, aunque presenta una retracción de 5,7% interanual. A pesar de esta disminución, continúa siendo un mercado clave por su volumen y peso en la estructura exportadora uruguaya. En tercer lugar aparece la Unión Europea (UE) con 10.666 toneladas, lo que significa una caída más pronunciada de 19,5%. Otros mercados relevantes también muestran descensos, como Israel (-15,9%) y el Mercosur (-25,3%), mientras que Japón se destaca con un crecimiento de 3,7%, aunque con menor participación relativa.