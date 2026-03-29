Impulsado fundamentalmente por la resiliencia y capacidad productiva del sector agroindustrial pero también por la consolidación de nuevos competidores, la economía argentina cerró el año 2025 con un desempeño exportador que se destaca. Según el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las exportaciones totales de bienes alcanzaron los u$s 87.077 millones, la segunda cifra más alta de la historia nominal, apenas por debajo del récord de 2022. Dentro de este esquema, el agro volvió a ser el protagonista indiscutido. Las cadenas agroindustriales generaron u$s 51.070 millones, lo que representa casi el 60% del total de las divisas que ingresaron al país por venta de bienes. Sin embargo, el informe elaborado por Bruno Ferrari, Emilce Terré y Julio Calzada economistas de la BCR, destaca el salto de un competidor que escaló en el ranking exportador. Un dato central del análisis es que el crecimiento del 9,3% en el valor exportado respecto a 2024 no se debió a una bonanza de precios, sino a un esfuerzo productivo “sin precedentes”. Mientras que los precios internacionales cayeron un 0,6% (marcando el tercer año consecutivo de descenso tras el pico de la pospandemia), el índice de cantidades exportadas creció un 10%, logrando un récord histórico en volúmenes. “A pesar de precios FOB más bajos, el mercado argentino sigue creciendo en términos de volúmenes, especialmente en Productos Primarios (PP) y Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA)”, destaca el informe. El dominio del campo se refleja en el “Top 10” de los complejos exportadores de Argentina. Siete de los diez principales rubros pertenecen al agro encabezando con la Soja y a continuación, Maíz; Carne y cueros bovinos; Trigo; Pesquero; Girasol y Lácteos. Entre los crecimientos más destacados del año, el Complejo Girasol lideró el podio con un salto del 47% en su valor exportado, seguido por la Carne y Cueros Bovinos, que creció un 24,3%. En la vereda opuesta, el complejo del Maíz sufrió una caída del 8,3% anual. Si bien el agro mantiene su hegemonía, el 2025 confirmó una tendencia positiva hacia la diversificación de la canasta exportadora argentina, destacó la BCR. En ese sentido, indicó que Petróleo y Petroquímica se consolidó estructuralmente como el segundo complejo más importante del país, solo detrás de la soja. La liquidación de divisas por exportaciones ascendió a u$s 11.495 millones; asimismo, acumuló un crecimiento de 135% en los últimos cuatro años. “De esta forma, pasó de ser el cuarto complejo exportador en 2021 a ubicarse desde 2023 en el segundo puesto y ampliando la brecha frente a los otros sectores", indicó el informe. A la par Oro y Plata, es el único sector que lleva cinco años consecutivos de crecimiento sostenido; en 2025, pasó de exportar u$s 2365 millones a u$s 4877 millones, es decir, más que duplicó el valor exportado en cinco años, impulsado principalmente por el “boom” de los precios internacionales del oro, compensando la caída en los volúmenes de extracción. En lo referido al año 2025, la mayor parte de los complejos exportadores creció en valor exportado salvo Complejo Maíz que cayó 8,3% i.a. y el Automotriz que descendió 1,4% i.a. Respecto a los complejos que más crecieron, lideran el podio Complejo Girasol (47,0% i.a.), Complejo Oro y Plata (28,1% i.a.) y Complejo Carne y Cueros Bovinos (24,3% i.a.). Aunque detrás de estos resultados distintos analistas apuntan al riesgo de primarización de las exportaciones, desde la BCR valoran que el campo sigue produciendo en niveles récord mientras otros sectores como la energía y la minería comienzan a ganar músculo, otorgando mayor estabilidad a la balanza comercial argentina.