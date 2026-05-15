Este viernes, 15 de mayo de 2026, la cotización delreal llegó a 749.5744 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,56%. La cotización del Real mostró -1.72% en la última semana y 2.05% en el último año, lo que indica un retroceso reciente dentro de una tendencia anual positiva. En los últimos 10 días, el Real mostró leve sesgo alcista: cinco alzas, cuatro caídas y una jornada sin cambios; el comportamiento fue volátil, con rachas cortas de avance interrumpidas por retrocesos y cierre en baja. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 16.74%, es mayor que la volatilidad anual del 15.01%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado en la moneda. El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 74957.44050557913 pesos colombianos, mientras que 200 y 500 reales cuestan 149914.88101115826 y 374787.20252789565 pesos colombianos, respectivamente.