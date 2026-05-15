El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7505 este viernes, 15 de mayo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.58% en comparación con la cotización del día anterior. La cotización de la Libra esterlina mostró un fuerte aumento: en la última semana subió 183.18% y en el último año avanzó 192.86%. La volatilidad económica de la última semana de Libra esterlina ha sido del 6.12%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.35%. La cotización de la moneda Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días, con un incremento constante en su valor. Este comportamiento sugiere una recuperación en la confianza del mercado hacia la libra, favorecida por los recientes datos económicos y decisiones políticas. Si bien la tendencia es alentadora, es crucial monitorear los factores externos que podrían afectar su estabilidad. Cualquier cambio significativo en la economía global o en las políticas del Banco de Inglaterra podría influir en esta trayectoria ascendente. Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.